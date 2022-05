Serrat desde el cráter

El verano del 2014 alquilé un piso en una calle con nombre de poeta. Recién instalado investigaba el barrio y un vecino me habló, ya que yo también cantaba, de la casa de Serrat. Estábamos lejos de la estación de metro del Poble Sec donde, sin haberle dado muchas vueltas, todavía lo ubicaba. Desde mi nuevo balcón veía la Torre de Calatrava; mientras abría cajas fue fácil hacer volar la imaginación mitómana Montjuïc abajo, planear entre azoteas de colada hinchada por el viento y balcones con geranios rojos y plantarme enfrente de la portería de la calle del Poeta Cabanyes: es una mañana de invierno de 1965, un chaval que dice que de mayor será ingeniero agrónomo baja hacia el Paral·lel con la guitarra española en la espalda, está yendo a Radio Barcelona a debutar... ¡Pero de la anécdota iniciática con Salvador Escamilla hacía ya cincuenta años y ahora quien vivía en una calle con nombre de poeta era yo! Me acerqué a la casa que me habían indicado, cayó un selfi medio irónico y convertí la coordenada en una meta habitual para pasear. Ir a la casa del Nano como quien anda hasta el espigón del extremo de la playa, o hasta la estatua ecuestre del final del paseo y vuelve.

Canta un chico nacido en la Barcelona derrotada, pero que ha pasado los años más duros de la posguerra parapetado por la propia infancia y los sacrificios familiares. Lo explica él mismo en Cançó de bressol, pequeña y enorme, que destila sus años cuarenta ya solo en la estructura: el tono mayor para el estribillo, que recupera el canto de la madre nacida en Belchite, en castellano; el salto repentino a menor, para las estrofas del hijo, en catalán. Y la palabra mallerengues de colofón de una melodía ascendente que me estremece de placer cada vez que la escucho... Gracias al escudo maternal ha podido desarrollar una mirada romántica y se puede permitir el lujo de la nostalgia —por aquí creo que enganchaba mi yo adolescente—. Ha escuchado mucha radio, coplas, zarzuelas, tangos y la chanson. De la coctelera van saliendo canciones de un joven de familia menestral con un gran instinto melódico. Son recortes de cosas vistas y episodios de su vida sentimental, pero aparece otro impulso subterráneo y la combinación es poderosa: conecta con la memoria del franquismo, pero transmite a la vez que este mundo gris no será el suyo, que él y su generación avanzan.

El Serrat cronista de los primeros años escribirá El drapaire, Els vells amants o La Carmeta. Supongo que también La Tieta, que merece una línea aparte por la obra maestra del retrato que es, por el futuro demoledor —"La despertarà el vent..."— y la belleza contenida. En Ara que tinc vint anys o Me´n vaig a peu se evidencia el Serrat que se dirige hacia un lugar mejor. El nómada que se deshace de vínculos lo seducía, vuelve a utilizarlo en Com ho fa el vent y en Vagabundear, por ejemplo, y lo relaciono inevitablemente con Don´t Think Twice, It´s All Right, de Dylan. Contiene un egoísmo saludable de juventud, cuando el gallo cante me habré marchado, no hace falta que montemos un drama... Pero todavía entró en juego una tercera sensibilidad, la del bardo que se inspira en la naturaleza, quizá el arrebato ruralista del barcelonés cuando sale a pastar. En el estribillo de Sota un cirerer florit había comenzado a asomarse —"murmuri d´abelles que m´adormí"— pero se consolida en Cançó de matinada, del 67, su primer gran éxito comercial. De la acepción marinera de esta voz saldrá primero La mort de l´avi, pero más adelante también Bon dia o Mediterráneo, claro.

El personaje acabó de perfilarse en 1968, con el plante de Eurovisión y arrancando el esparadrapo del castellano con El Titiritero y Poema de amor. Las fechas de publicación de esta época son un lodazal, muchas canciones son singles que después forman parte de discos, pero entiendo que el año 1969 justificaría una carrera: al principio de enero salen, entre otras, Com ho fa el vent y De mica en mica, en abril el disco La Paloma, con Tu nombre me sabe a yerba y Poco antes de que den las diez —"y bajarás los peldaños de dos en dos, de tres en tres" me parece una gran imagen de la primera juventud, cuando ya somos bestias sexuadas pero todavía bajamos escaleras dando saltitos, como los niños—, en mayo los poemas de Machado, en octubre Penélope....

¿Fue doloroso consolidar la apuesta bilingüe? El decimotercer jutge (Els Setze Jutges fue un colectivo pionero de cantautores de la Nova Cançó), hoy lo sabemos, estaba llamado a ser una estrella en América Latina, pero tenía que abrir un camino y demostrar que podía dar el salto manteniendo el éxito comercial. Era un terreno inexplorado que quizá solo ha vuelto a pisar, a su manera, Albert Pla. Me imagino sentimientos de pertenencia dinamitados, antiguos colegas que no se reconocían y heridas abiertas con un sector del público de la Nova Cançó... En fin, las escaramuzas generacionales son la salsa de la vida, pero tienen poca trascendencia cuando hablamos del legado de los artistas que las protagonizaron. Y, en principio, Banda sonora d´un temps, d´un país, de 1996, fue la escenificación de un tratado de paz y lo protagonizó un Serrat ya convertido en tótem. Permitirlo fue muy generoso por parte del resto, por cierto. Explico una batallita que saco del libro Serrat y su época de Margarita Rivière porque me hace reír: en diciembre de 1970 trescientos intelectuales y artistas se encerraron en Montserrat para pedir la amnistía de los miembros de ETA juzgados en el Proceso de Burgos. El Nano estuvo allí. "Pi de la Serra no me hablaba y coincidimos en el váter". Cuánta tensión, por favor.

Pero debía ser bueno abstrayéndose del entorno. Ya con el nuevo rol de estrella pop protagoniza películas, interesa a la prensa del corazón y continúa con el ritmo de publicación voraz. Solo en 1970 sacó Mi Niñez y Serrat/4. En el 71 llega Mediterráneo, en el 72 los poemas de Miguel Hernández, en el 73 Per al meu amic, en el 74 Canción Infantil... ¿Cómo lo hacía? Claro que surfeaba una ola de inspiración y trabajaba mucho, pero solo unas determinadas condiciones de producción pueden explicar la cantidad de grabaciones y, de rebote, un sonido tan alejado de la guitarra clásica de Els Setze Jutges. Era la época de los maestros, los arreglistas musicales en la sombra: de la colaboración de estos músicos de conservatorio y los cantautores sale el sonido de aquel contexto, de aquella industria. Son los Francesc Burrull, Antoni Ros-Marbà, Juan Carlos Calderón, Josep Maria Bardagí, Josep Mas Kitflus y, en especial, Ricard Miralles, tan decisivos para entender el cancionero del que hablamos. Las orquestas que asociamos al sonido Serrat de los 70, los arpegios barrocos, las cuerdas y los vientos que se elevan hasta cimas bigger than life me fascinan y me intrigan. Intento ponerme en la piel del joven Joan Manuel y lo imagino talentosísimo, sin embargo, en el fondo, inexperto. Con una buena melena y vaqueros acampanados se pasea un poco perdido por un bosque de partituras, cuerdas, viento metal y viento madera.