Rudyard Kipling, como un diamante ardiendo

No hace mucho, una experta en arte indio me recriminó, en una charla distendida, que dijera "la India", en lugar de lo que ahora es políticamente correcto: sólo India. Me explicó que, por ejemplo, no se dice "el París", ni "la Francia". Yo le respondí a carcajadas que sí se utiliza, en cambio, "los Estados Unidos" o "las Bahamas". Quedó cabizbaja e insistió que ese "la" te hace pensar en un país remoto, fantástico, irreal, inferior y, en definitiva, poco moderno. Que usarlo resulta peyorativo y que es propio del colonialismo y del imperialismo de siglos pasados. Sobre los fascismos, que vuelven, no añadió nada.

A Rudyard Kipling, el gran escritor, periodista, poeta y premio Nobel de Literatura a los 41 años, nacido en Bombay en 1865 y muerto en Londres 1936, esta charla de gallinas le hubiera matado de risa. ¡Cuánta pompa lingüística, y qué poco aprecio por el daimon. Sí, ese geniecillo tutelar de cada uno, a veces zumbón, es un ser luminoso y esquivo amigo, incluso irritable, que tiene la paciencia de llevar a buen término la descacharrada vida de cada cual. Y en la del escritor nunca le falló. Pero todo cambia en cuanto te descuidas. Kipling, leído con entusiasmo durante la infancia, pero machacado por adultos que apenas han disfrutado de alguna película inspirada en muchas de sus obras, ha sido como una pelotita de ping-pong entre almas cortas de aliento y de alegría. Gente seria y justa, ¡faltaría más!