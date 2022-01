Revivicor: la empresa que cría cerdos para trasplantes de órganos

Hay personas que son bromistas incluso en su lecho de muerte. A David Bennett, un estadounidense de 57 años con una gravísima insuficiencia cardiaca, le explicaron a mediados de diciembre que no había corazones humanos de repuesto para él, pero que existía otra opción a la desesperada: un trasplante de un órgano de un cerdo. “¿Haré oinc, oinc?”, respondió el paciente con guasa, según ha relatado su cirujano, Bartley Griffith, al diario The New York Times. Hoy Bennett es el primer ser humano que vive con un corazón porcino latiendo en su pecho, tras sobrevivir a la pionera operación, realizada el 7 de enero en el Centro Médico de la Universidad de Maryland (EE UU). Y los expertos se preguntan ahora cuál será el siguiente paso de Revivicor, la empresa que está en la vanguardia de esta revolución y ha suministrado el órgano que era de un cerdo y ahora es de David Bennett.

Una vez más se ha logrado un hito médico que parecía ciencia ficción hasta el día anterior. Revivicor, sin embargo, lleva ya dos décadas trabajando. La empresa, con sede en la ciudad estadounidense de Blacksburg (Virginia), se fundó en 2003 a partir de la compañía británica PPL Therapeutics, implicada a su vez en la creación hace un cuarto de siglo de la oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. En sus instalaciones, Revivicor cría cerdos que son el resultado de una auténtica orfebrería genética. Los científicos inactivan un gen relacionado con el crecimiento del corazón, para facilitar su encaje en el pecho humano, y bloquean otros tres genes vinculados a la rápida producción de defensas que provocan el rechazo de los órganos porcinos.