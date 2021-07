Rebelión contra las élites

En su opinión, fenómenos como la victoria del Brexit en el Reino Unido o la elección de Trump para la presidencia americana se deben no solo a las evidentes y lacerantes desigualdades económicas que se han profundizado en nuestras sociedades. Los agravios son también morales y culturales, y afectan a la estima social de las gentes, que los populistas prometen restaurar. Las élites dominantes, encarnación del poder político, económico y cultural, están ahora alarmadas por las tendencias autoritarias que el populismo promueve, pero no se reconocen a sí mismas como causantes del resentimiento social que ha desembocado en la actual confrontación.

Las turbulencias que padecemos hoy son, sin embargo, "una respuesta política a un fracaso igualmente político de proporciones históricas". Los partidos tradicionales resultan los principales responsables de ello. De su servidumbre a la concepción tecnocrática del mercado se deriva la suposición de que para resolver los importantes y complejos asuntos de la gobernanza se requieren competencias que el común de los ciudadanos no tiene. Sin ir más lejos, entre nosotros son frecuentes las quejas de los líderes porque gobernar es muy difícil, como decía Rajoy, o más modernamente por las complicaciones que comporta la existencia de un Gobierno de coalición. Como consecuencia de todo ello, se vacía el contenido del discurso público y se empobrece el debate. Esta actitud es imputable tanto a las formaciones de derecha como de izquierda. Estas últimas son las responsables de abrazar una filosofía y una praxis que han terminado por alejar a la socialdemocracia europea y al Partido Demócrata americano de las clases medias y el electorado obrero.

Noticia Relacionada Menor de 15 años mata a conductor de Didi en Iztapalapa

Según el autor, las desigualdades económicas son mayores hoy en EE UU que en China entre las jóvenes generaciones

En el caso de Estados Unidos resalta el final del "sueño americano", derrumbado a ojos vista en los últimos acontecimientos vividos en Washington. La meritocracia proclama que, si tienes talento y trabajas duro, en América puedes conseguir lo que te propongas. Semejante promesa no se ve corroborada por la realidad. Incluso la movilidad social que la misma doctrina promueve (al ascender los mejores sin importar el sexo, raza o religión) no es ya más que un mito. Sandel asegura que entre las jóvenes generaciones las desigualdades económicas son mayores hoy en Estados Unidos que en China y menor, en cambio, dicha movilidad. Olvida no obstante advertirnos de que la cultura del mérito se ha instalado también en el corazón del Partido Comunista Chino, aunque el individualismo que inevitablemente genera se vea limitado por las prácticas confucianas y sancionado por la burocracia de la dictadura.

En un mundo como este, compuesto de ganadores y perdedores, la frustración de los que no logran el éxito es simétrica a la soberbia de quienes triunfan. Tienden a suponer que su victoria es fruto únicamente de su esfuerzo, ignorando el contexto social que les favorece y los aportes colectivos a su empeño. La insistencia tecnocrática en el crecimiento económico y el hecho de que el dinero se haya convertido en la medida de la mayoría de las cosas han apartado a los líderes políticos de la búsqueda del bien común. El autor dedica buen número de páginas a fustigar el sistema universitario de su país, al que considera responsable del mantenimiento de un arrogante elitismo de clase, huérfano de convicciones morales. Su juicio es extremadamente duro al respecto. Gobernar bien requiere sabiduría práctica y virtudes cívicas. "Ninguna de esas capacidades", señala, "es fomentada particularmente bien en la mayoría de las universidades actuales, ni siquiera en las que gozan de máxima reputación".