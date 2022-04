Radiografía de un bofetón: los elementos machistas alrededor de Will Smith y Chris Rock

1. La broma

Chris Rock, uno de los presentadores de los premios en el teatro Dolby de Los Ángeles —después de acabar de referirse a Javier Bardem y Penélope Cruz como “Javier Bardem y su mujer”— miró hacia Jada Pinkett, casada con Will Smith y sentada a su lado, y dijo: “Jada, te quiero. Estoy deseando verte en La teniente O’Neil 2?.

Sobre los límites del humor se han escrito desde artículos hasta sentencias. Con la libertad de expresión siempre de avanzadilla, la pregunta sobre algo que constituyó lo que se conoce como body-shaming, la burla por el aspecto: por qué hacer una broma, otra vez, sobre la apariencia física de una mujer que no ha decidido raparse la cabeza, sino que sufre una enfermedad autoinmune que le provoca la caída del cabello y que ha hecho pública durante los últimos tiempos para visibilizar este problema que afecta a alrededor de un 30% de mujeres en algún momento de su vida, y sube al 55% cuando se cumplen más de 70 años.

¿Era necesaria? ¿Quería Rock apoyar de alguna forma a Pinkett? Y, si fue así, ¿pudo elegir otra forma de hacerlo? ¿Pensó el presentador que la referencia al personaje de Demi Moore era acertada? Vista desde la superficie, la teniente O’Neil es una mujer fuerte y dura que tiene que ser fuerte y dura para ser la primera en una unidad de élite del ejército de Estados Unidos; un paso más allá de la superficie, es una mujer que logra la aceptación del resto cuando se comporta como ellos, violencia, verbal y física.

2. La reacción

Pinkett no se rio en ningún momento. Smith sí, lo hizo de primeras. Es solo después —o eso se intuye, porque hay unos segundos de vacío en el vídeo—, cuando la ve, ya molesta y enfocada por las cámaras, cuando se levanta, camina tranquilo, sube al escenario, y abofetea a Rock con la mano abierta. El presentador espetó un “wow, Will Smith me acaba de dar una buena”, mientras el actor volvía a su sitio estirándose el chaleco del esmoquin. Ya sentado otra vez, gritó, dos veces: “¡Mantén el nombre de mi mujer fuera de tu puta boca!”.

¿Lo hizo porque le había ofendido la broma o porque sintió cierta responsabilidad en el malestar de Pinkett al haberse reído? ¿Le dio un guantazo por lo que Rock había dicho o para enmendar su propia reacción? ¿Tuvo que ver con el dolor de Pinkett o con cómo quedaba él ante las cámaras riéndose de la broma? ¿Fue solo machismo o fue también ego? Dice Amparo Tomé, socióloga e investigadora española especializada en feminismo, “que en cualquier caso, quien se podía levantar a decir algo, si hubiese querido, era ella. Jamás tendría que haberse dado la violencia, pero de contestar, tendría que haber sido la palabra de ella, no la de él”.

Si Smith no se hubiese levantado, la cara de Pinkett hubiese sido suficiente para abrir el debate sobre la conveniencia del humor en esa circunstancia específica, una enfermedad, y el único sobre el que habría recaído esa discusión habría sido el presentador. Pero Smith se levantó.

3. El discurso

Poco después del tortazo, Smith volvió al escenario para recoger su estatuilla a mejor actor por El método Williams, el biopic de la vida de las tenistas Serena y Venus Williams con su padre como protagonista. Eva Güimil apuntaba a esa historia hace unos días. “Del edificante relato que nos quieren hacer tragar solo extraigo una enseñanza: que Serena y Venus se convirtieron en dos de las mejores tenistas de la historia no gracias a su padre, sino a pesar de él”, escribió en El padre de la tenista, un cuento de terror. Para el actor, “Richard Williams fue un feroz defensor de su familia”. Así empezó los agradecimientos y con esa idea continuó durante dos minutos. Solo pidió perdón a la Academia y a los compañeros, pero ni a Rock ni a Pinkett. Y hubo quien lo vitoreó y lo jaleó.

“Estoy llamado en mi vida a amar a la gente y proteger a la gente y ser un río para mi gente. Sé que para hacer lo que hacemos, tienes que ser capaz de soportar el abuso. Tienes que ser capaz de hacer que la gente diga locuras de ti. En este negocio tienes que ser capaz de que la gente te falte al respeto. Y tienes que sonreír, tienes que fingir que eso está bien. [...] Quiero ser un embajador de ese tipo de amor, cuidado y preocupación. Quiero disculparme con la academia. Quiero disculparme con todos mis compañeros nominados. [...] Parezco el padre loco, como decían de Richard Williams. Pero el amor te hace hacer locuras”, dijo en su discurso.

4, 5 y 6. El patio de butacas, la Academia y el ‘afterparty’

Nadie se levantó. Nadie hizo alusión. Hubo caras de extrañeza, de sorpresa, hubo quien se rio y hubo quien hizo una mueca de rechazo. Pero nadie en su discurso, excepto un tibio “paz y amor” que pidió después Anthony Hopkins cuando entregó el premio a la mejor actriz a Jessica Chastain, condenó lo que acababa de ocurrir. Tampoco nada impidió que Smith recogiera su estatuilla como si no acabara de darle un guantazo a Rock ante millones de espectadores —y esto importa en la medida que la cultura es eje socializador, de patrones de conducta y de referentes— ni que después fuese al afterparty que cada año organiza Vanity Fair con bailes, selfis y sonrisas.

La Academia, durante las primeras horas, se limitó a publicar un tuit en el que alegaba condenar la violencia “en todas sus formas”. Se pidió después a los periodistas que no preguntaran sobre el asunto y nadie quiso hacer declaraciones, como contaba hace unas horas Luis Pablo Beauregard.

Ya lunes en Estados Unidos, la noche de esta martes en España, ha publicado un comunicado en el que “condena” la bofetada y anuncia que se ha “abierto una investigación formal”

Hacer alusión para romantizar el bofetón o entender las circunstancias, no incidir de forma directa para condenar la violencia o callar públicamente es aceptar la violencia. Formar parte de ella. Convertirse en cómplices para la sociedad, aunque no lo sean para con ellos mismos o de forma privada. En la práctica es indiferente, solo se conoce lo que se comunica. “Después de los últimos años, del Me Too, de lo que se ha trabajado”, arguye Venegas. “Al final”, dice refiriéndose a la Academia, “las cosas no cambian tanto como creemos, y hay ciertas cosas que son tradición en los Oscar, como que hay determinadas conductas que no se entienden como susceptibles de ser condenadas”.

7. Grande Will

Desde que ocurrió, Will y Chris o Will Smith son trending topic en Twitter. Pero durante la mañana de este lunes, ha habido otro hashtag que se ha hecho viral: Grande Will. Hombres y mujeres, aunque mayoritariamente hombres, publicaban a favor de ese momento de violencia. “Desde hoy en adelante mis respecto (sic) y solidaridad con Will Smith. RESPECT. No esperes un abrazo y felicitaciones si se burlan de tu mujer. No importa el lugar. Grande Will Smith”, o “Will Smith demostrando no solo que es un actor de primera, si no también que es humano y reacciona ante comentarios de mal gusto sobre su mujer. Por muy famoso que seas, eres humano, y todo tiene limites, y el respeto es lo primero. Grande Will!!”.

Esa respuesta social, explica Venegas, “es el reflejo de cómo está calando, con fuerza, la reacción al feminismo y el deseo de recuperar un modelo de masculinidad que se ha visto cuestionado. Todo este trabajo de parte de los referentes públicos sigue estando opacada por claroscuros.

Hay quien ha tomado conciencia, pero la ideología antifeminista también está presente y volvemos a ese hombre protector y a las mujeres débiles e indefensas”.

Las mujeres débiles e indefensas no discuten, no protestan, no pelean —con análisis, datos, palabra y teoría— por lo que les pertenece. Callan y asumen. La masculinidad tóxica, esa que mayoritariamente se ha reconocido en Will Smith, prefiere seguir fomentando ese esterotipo porque solo así puede existir. “Ojalá, en el mejor de los casos, el ejemplo de Will Smith tenga efectos pedagógicos y genere una corriente de malestar y crítica entre los hombres. Una especie de Me Too a la inversa”.