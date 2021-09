¿Qué es cultura?

De acuerdo a su etimología, la palabra cultura proviene del latín "cultus" que significa "cuidado o cultivo" es decir, se cultiva entre los individuos el desarrollo de conocimientos, ideas, tradiciones, costumbres y características de determinados pueblos, clases sociales, épocas, amén de facilitar el desenvolvimiento intelectual y espiritual de los seres humanos a través de la lectura y la apreciación de las artes en general.Resumidas en las palabras anteriores las diferentes acepciones de cultura, podemos concluir en que el concepto es que cultura es todo.Absolutamente todas las manifestaciones del ser humano que conforman la construcción de la sociedad, la formación de valores, el comportamiento, los diferentes conceptos que integran la moral, la religión, las leyes, en fin, absolutamente todo es cultura.Las Bellas Artes comprenden la pintura, escultura, música, literatura, danza, arquitectura y la cinematografía (considerada el Séptimo Arte desde el siglo pasado) son manifestaciones creativas de los seres humanos que se plasman en las diversas expresiones de su espíritu interno y forman parte de la cultura universal, pero no lo son todo.Se llama culta a una persona que nutre su intelecto a través del conocimiento que adquiere en el curso de su vida, conocimiento relacionado con el estudio del comportamiento de la civilización, de la historia y evolución de los pueblos y del comportamiento social de los individuos.En la actualidad no se puede denominar la cultura de acuerdo a las posiciones sociales de las personas, no hay distinción en cuanto a la clase privilegiada y la clase marginada ya que en ambos estratos surgen los usos y costumbres de la nación a la que pertenezcan.La relevancia de la cultura es la preservación de los valores que permiten la supervivencia y adaptación de los individuos a su entorno creando lazos que les identifican y permiten el crecimiento de las comunidades afines para la conformación de la sociedad.Es cultura también el difundir entre la sociedad la donación de sangre y de órganos ya que necesitamos cultivar en nuestras mentes la necesidad de salvar la vida de nuestros semejantes,Existen además temas que aun siendo delicados de tratar forman parte también de la cultura de la humanidad ya que algunos pueblos se rigen con leyes y costumbres que no son aceptadas por la generalidad y que están demasiado arraigadas en ellos por el apego a creencias religiosas propias de sus tradiciones, eso también es cultura.Hoy en día las redes sociales han creado lo que algunos han decidido llamar la cibercultura, que se refiere a la interacción de los individuos a través del espacio cibernético y que es de tremendo impacto ya que hasta hace relativamente poco tiempo no existía reglamentación ni filtros ni control alguno, lo que permitió una serie de crímenes relacionados con la llamada realidad virtual.La cultura es una manifestación dinámica, cambia constantemente, no podemos negar la diversidad que nos rodea, la sociedad está cambiando a pasos agigantados y debemos cambiar con ella, el valor más importante de hoy en día es el respeto, solo respetando a nuestros semejantes podemos ir de la mano formando parte de los cambios que exige la modernidad.Es necesario abrir la mente a la aceptación de los nuevos conceptos que nuestra juventud está demandando, tratar de comprender lo que sucede en nuestro entorno, extender puentes de comunicación que permitan el equilibrio no sólo entre jóvenes y adultos, igual entre las comunidades llámense populares, indigenistas, de diversidad sexual, en fin, todo, absolutamente todo es parte de nuestra Cultura.En plática con la reconocida gestora cultural tamaulipeca, Elsa Sánchez de Gutiérrez sobre el tema de este artículo, nos comenta que es importante señalar que a nivel mundial la Declaración de México sobre Políticas Culturales de 1982 integrado a la UNESCO, manifiesta que el concepto de cultura es "el conjunto de rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que nos caracterizan como sociedad, que engloba las artes, nuestros estilos de vida, los sistemas de valores, tradiciones, costumbres y creencias".Las prácticas culturales en la vida cotidiana y de los pueblos están estrechamente vinculadas con sus medios y estilos de vida con las relaciones sociales y comunitarias y con la forma como se relaciona con la naturaleza. Para que la cultura siga siendo fuente de identidad, de socialización, civilización, de civilidad, conocimientos y desarrollo, se debe crear y re-crear cotidianamente.