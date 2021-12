´¡Qué bello es vivir!´: la película que inventó la Navidad moderna cumple 75 años

No creíamos en los ángeles hasta que conocimos al bueno de Clarence ganándose sus alas. Cada año por estas fechas las televisiones de todo el mundo emiten, y algunos cines reponen, ¡Qué bello es vivir!, la película que inventó la Navidad moderna. El clásico de Frank Capra protagonizado por James Stewart cumple 75 años y sigue imbatible como la mejor película que existe para mantener viva la esperanza.

No fue un éxito inmediato. Su estreno en 1946 fue más bien un fiasco y solo años después y de forma imprevista la película se reencontró con el público cuando empezó a emitirse en televisión en los años setenta hasta convertirse, sobre todo en los noventa, en menú obligatorio de cada Navidad. El filme estaba pensado para ser el revulsivo navideño en el primer año después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la historia de un hombre bueno y responsable que no se había movido en la vida de su pueblo no conectó con el trauma colectivo de la posguerra ni con la mentalidad de sus veteranos.