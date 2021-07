Se supone que esta es la primera novela que escribió Edith Wharton, pese a que Las hermanas Bunner fuese la primera que se publicó. El tema de La piedra de toque conecta con el ADN —cadeneta vital y literaria— de la escritora: anticipa su encuentro real con el periodista estadounidense Morton Fullerton, con quien mantuvo un vínculo de amor y amistad, reflejado en un epistolario (1907-1931) que Laura Freixas recopiló en la colección El Espejo de Tinta. En la solapa de dicho epistolario leemos: “Además de su valor documental, las obras seleccionadas lo han sido en función de su calidad literaria intrínseca y de su interés humano”. De algo parecido trata La piedra de toque: Stephen Glennard obtiene dinero para casarse con la mujer que ama por la publicación de las cartas que le escribió Margaret Aubyn, prestigiosa autora fallecida. El éxito del libro le produce problemas de conciencia e interfiere en su matrimonio.

Comprobamos cómo han cambiado nuestros conceptos de pudor, inmoralidad, abyección u obscenidad: palabras que acaso ya no se relacionan a través del hilo de una solidaridad léxica. La acción “terrible” que marca la vida de los personajes hoy no sería causa de escándalo, a no ser que el contenido de las misivas fuera políticamente incorrecto: el eje de la incorrección se desplaza desde el acto de publicación en sí —revelen lo que revelen las cartas— hacia el contenido del documento; hoy incluso se consideraría un poco tonto no cometer esta indiscreción —nunca traición— entendida en términos de rentabilidad económica.