‘Plandemic’, la conspiración antivacunas sobre el coronavirus que ha atraído a millones de personas

Aunque las principales plataformas de Internet ya lo han retirado por difundir argumentos que pueden dañar la salud, el vídeo recibió solo en la primera semana al menos ocho millones de visitas, según The New York Times, promovido por páginas de la derecha estadounidense vinculadas a teorías de la conspiración y por grupos antivacunas. Y continúa con su expansión viral, en distintos idiomas, probablemente porque tiene la virtud de haber sabido combinar los componentes precisos para disfrazar de verdad alternativa una mentira basada en las desprestigiadas teorías antivacunas: el testimonio de una prestigiosa científica censurada y perseguida por las grandes farmacéuticas, una conspiración mundial que solo busca el lucro aun a costa de la salud planetaria y argumentos sostenidos en evidencias supuestamente científicas. Ninguno de los ingredientes de este cóctel de la falacia se sostiene en certezas, pero puede conectar con un espectador que ha visto cómo la pandemia ha trastocado su universo y necesita encontrar a un responsable.

Es precisamente esta búsqueda uno de los motivos por los que las teorías de la conspiración suman seguidores.

Estas son algunas de las falsas afirmaciones que contiene:

1. “Judy Mikovits está considerada como una de las científicas más brillantes de su generación”

Judy Mikovits, doctora en Bioquímica por la Universidad George Washington (EE UU), fue desacreditada por la comunidad científica tras publicar un artículo en la prestigiosa revista Science en el que supuestamente desvelaba que un alto porcentaje de pacientes con síndrome de fatiga crónica estaban infectados con un retrovirus de ratón, el XMRV. Sin embargo, estudios posteriores pusieron en duda esta teoría y afirmaron que el descubrimiento obedecía a un falso positivo causado por contaminación en laboratorio. Science retiró el artículo y el prestigio de Mikovits, que en el documental afirma que fue víctima de la censura, quedó en entredicho.

2. “Este virus fue manipulado en un laboratorio”

Judy Mikovits afirma de forma contundente que el SARS-CoV-2 fue “manipulado y estudiado en un laboratorio”. Y añade: “Alguien no fue a un mercado, compró un murciélago, el virus no saltó directamente a los humanos” porque “si fuera algo natural, tardaría hasta 800 años en ocurrir”. La comunidad científica y los estudios disponibles coinciden en que el nuevo coronavirus surgió por un proceso de zoonosis, es decir, de paso del virus de los animales al ser humano. No existe ninguna prueba que avale la teoría de Mikovits.

3. “Las vacunas contra la gripe aumentan en un 36% las probabilidades de contraer la covid-19”

Mikovits alude a un estudio científico del ejército estadounidense que investiga la relación entre la vacuna contra la gripe y la posibilidad de contraer otros virus respiratorios, realizado entre personal del Departamento de Defensa de EE UU durante la temporada de gripe 2017-2018. El propio estudio concluye que los resultados no demuestran que la vacuna contra la gripe esté relacionada con un mayor riesgo de contraer otro virus que afecte a las vías respiratorias.

4. “Usar la mascarilla literalmente activa tu propio virus”

La bióloga sostiene que uno mismo puede ser un foco de infección de la covid-19: “Usar la mascarilla literalmente activa tu propio virus, te estás enfermando por tus propias expresiones de coronavirus reactivadas, y, si resulta ser SARS-CoV-2, entonces tienes un gran problema”. Este es uno de los argumentos por el que las principales plataformas de Internet han retirado el vídeo, porque este tipo de afirmaciones.