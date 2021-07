Odiar es divertido: de la libertad de expresión en Internet

"Cambiar cómo hablamos es cambiar cómo somos". Esta es la visión de muchos activistas en las redes sociales, cualquiera que sea su ideología, empeñados en alimentar las guerras culturales para construir su propio relato, alternativo al dominante. Al menos así lo describe el periodista Andrew Marantz, redactor de la revista The New Yorker, tótem de la inteligencia liberal americana, en su libro Antisocial. Se trata de un extenso reportaje sobre la libertad de expresión en Internet y su aprovechamiento por la extrema derecha de Estados Unidos. No entra por lo mismo en la descripción de comportamientos similares, prácticamente idénticos a los de los neonazis, de los grupos de antifas o de izquierda radical que utilizan igualmente las redes, los troles y los memes en sus propias batallas contra el sistema.

La casualidad quiso que yo culminara la lectura del volumen en cuestión el mismo día que el rapero Hasél ingresaba en la cárcel, y la víspera de un mediocre debate en el Parlamento español sobre la libertad de expresión entre el vicepresidente Iglesias y un diputado de Ciudadanos. Es esta cuestión tan acuciante que espero contribuir a la discusión en breve, aunque en tribuna diferente a la de Babelia. En el entretanto merece la pena detenerse en el libro de Marantz, pues arroja datos y perspectivas novedosas a la hora de entender el universo de Internet y cómo se configura la opinión pública en nuestras sociedades.