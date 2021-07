Nueva York tira a Roosevelt

Los llamamientos a retirar la estatua se habían repetido durante los últimos años y se avivaron tras el revisionismo de monumentos públicos desatado tras la muerte de George Floyd en Mineápolis el mes pasado. Las protestas se vieron pronto acompañadas de destrozos a estatuas de militares confederados -los que lucharon en la Guerra Civil de EE.UU. para mantener el régimen de esclavitud de los negros- y después se extendieron a otras figuras, desde Cristóbal Colón a Thomas Jefferson, desde Fray Junípero Serra a George Washington y, de forma muy desconcertante, a un busto de Miguel de Cervantes en San Francisco.

El actual sucesor de Roosevelt en la Casa Blanca, Donald Trump, que se ha opuesto a la retirada de estatuas, terció en el asunto: «Es estúpido, ¡no lo hagáis!», dijo sobre una decisión que ya está tomada.

Roosevelt está muy emparentado con el Museo de Historia Natural. Su padre fue uno de los fundadores, su carta fundacional se firmó en su domicilio y se eligieron sus salas para el memorial del presidente en 1920. Varios espacios están dedicados a él y uno de sus bisnietos, Theodore Roosevelt IV, se sienta en su consejo de administración. El descendiente defendió la retirada de la estatua porque «no refleja el legado de Theodore Roosevelt». El museo se apresuró a explicar que la figura de Roosevelt no es problemática, sino que la estatua lo es. De hecho, como contrapartida, bautizarán con su nombre una nueva galería (varios espacios del museo llevan ya su nombre). Algunos no están de acuerdo con el bisnieto ni con el museo. Roosevelt defendió posiciones racistas, abrazó la eugenesia y se le relaciona con la expansión colonialista de EE.UU. en el Caribe y Pacífico. El problema de la estatua no es solo de la composición jerárquica, aseguran. Pero borrar los símbolos de Roosevelt será una tarea laboriosa: es uno de los cuatro presidentes con su rostro tallado en el monte Rushmore, en Dakota del Sur.