Novelas que van a juicio

En un país donde la literatura es casi un asunto de Estado, no es extraño que una novela termine en los tribunales. Como sucedió con el nuevo libro de Emmanuel Carrère, gestado tras la firma de un contrato jurídico con su exmujer, otros personajes se han rebelado contra sus autores, acusándolos de mentir o de calumniar y exigiendo derecho a réplica. Édouard Louis, niño prodigio de las letras francesas, describió en Historia de la violencia (Salamandra) su violación por parte de Reda, un joven inmigrante magrebí, pocos años antes de que se convirtiera en estrella literaria. El escritor lleva años enfrentado a su presunto agresor en un contencioso lleno de giros inesperados. Tras perder un primer juicio por difamación, Reda fue declarado inocente por un tribunal que alegó “la inconsistencia de las declaraciones” del autor. En diciembre, el acusado fue condenado a tres meses de cárcel exentos de cumplimiento, pero por intento de robo y no por agresión sexual. “La culpabilidad no se decreta en las novelas. La justicia ha zanjado”, se felicitó su abogada. El caso no está cerrado, porque Louis piensa recurrir el veredicto.

Es el suceso más conocido, pero no el único. El escritor y filósofo Raphaël Enthoven fue denunciado en 2020 por su padrastro, el psicoanalista Isi Beller, por haberlo descrito como un maltratador en su novela autobiográfica Le temps gagné. Exigía 70.000 euros y la supresión de varios pasajes del libro. En enero pasado, la madre de la escritora Virginie Linhart también intentó prohibir, sin éxito, la publicación de L’effet maternel, donde esbozaba un retrato poco embellecedor de su progenitora. Por su parte, el escritor Yann Moix relató en 2019 su turbulenta juventud en un libro titulado Orléans. Ponía en escena a su familia, que se escandalizó ante un retrato literario lleno de supuestas falsedades. Su hermano, acusado por el escritor de frecuentar círculos neonazis, también lo ha llevado ante la justicia. “Se está produciendo una ruptura del pacto de verdad que se establece entre un escritor y sus lectores. Todo va bien hasta que un personaje se rebela”, señala Dominique Dupart, profesora de literatura francesa en la Universidad de Lille. “En realidad, ese pacto es muy frágil. basta con la carta de la esposa de un escritor, en el caso de Carrère, o con el alegato de un abogado, en el caso de Louis, para que aparezca una duda”.