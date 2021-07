Mejor callarse, solo un poco

En los días que siguieron al anuncio del confinamiento, recibí numerosas llamadas de editoriales extranjeras que habían tenido la amabilidad de traducir mis obras, o de conocidos que me proponían redactar un escrito, o grabar un vídeo sobre el confinamiento. También me escribieron muchos amigos, que terminaban sus mensajes con la esperanza, impregnada de nuevo de una inmensa amabilidad, de que lo “aprovechara para escribir un buen libro” o “hallara la inspiración” (o “el tiempo”) para escribir. En una asociación de la que soy miembro, un debate entre varios animó las discusiones por correo electrónico durante los primeros días: ¿a favor o en contra de los diarios del confinamiento? Algunos grandes medios de comunicación habían encargado a Leila Slimani o a Marie Darrieussecq que escribieran uno, lo que por otra parte había suscitado el sarcasmo, o declaraciones odiosas. La misma asociación había decidido abrir un blog para que sus miembros pudieran expresarse. Por último, una investigadora de mi universidad se dirigió a los estudiantes, en el marco de un estudio de psicología social que había decidido realizar sobre el asunto, invitándoles a llevar su diario del confinamiento.

Al cabo de los días me invadió una irritación sorda. Entendámonos, no iba dirigida contra nadie. Todas estas iniciativas son sinceras, generosas, benevolentes, por retomar una palabra que se ha utilizado a menudo estos últimos años, pero que durante estos días adquiere otra connotación. No las juzgo, no las desapruebo, también tengo en cuenta la cordialidad o la confianza en el otro que las sustenta. Sencillamente, me inspiraron una violenta sensación de discordancia. Con el paso de los días, me preguntaba cuál era su razón de ser, porque si hay algo cierto, es que el confinamiento nos deja tiempo para la introspección.

Noticia Relacionada Noruega multa a Grindr por violar privacidad de usuarios

Creo que lo primero que me sorprendió fue esta extraña imagen que devuelve el escritor. El escritor más fuerte que nada. La escritura más fuerte que la muerte. La escritura alada y victoriosa que triunfa sobre la hidra del confinamiento.

En mi caso, la receta milagrosa no funcionó. La escritora resultó ser una mujer corriente, preocupada por su familia, por sus parientes frágiles, por sus amigos enfermos de coronavirus. Descubrió, como todos los demás, durante su primera salida, con una estupefacción llena de tristeza, que la ciudad estaba desierta, que en algunos estantes de los supermercados, donde nos cruzamos con sospecha y enmascarados como gánsteres, durante las dos primeras semanas faltaban los productos de primera necesidad. La escritora, y seguramente no fue la única, intentó calcular la tasa exacta de mortalidad por neumonía, se preguntó si las personas a las que quería o conocía morirían, si ella misma enfermaría, en una ciudad con los hospitales saturados, en la que el cielo, desde luego, vibra con el canto de los pájaros, pero también lleva tres semanas zumbando con el infernal ballet de los helicópteros que trasladan a los enfermos. La escritora sintió que se le partía el corazón al ver en un medio de comunicación digital una foto de “su” estación, “su” tren de alta velocidad, el de París, el del trabajo, el de las visitas al editor, a los amigos, el de las vacaciones, transformado en una ambulancia rodante para transportar personas al borde de la muerte cuyas vidas colgaban del hilo de un respirador. Esta es una de las imágenes más tristes que he visto nunca, la de esta inversión infernal de las fuerzas de la vida y la muerte, que nos asalta estos días con toda su dureza.

La escritora, después de hacer lo que pudo para trabajar desde casa y poner en marcha todo lo que era posible en lo que se refiere a clases alternativas, seguimiento, apoyo pedagógico y mensajes, sintió una punzada en el corazón al pensar en aquellos alumnos con quienes estaba terminando el segundo semestre, en sus nombres, en sus rostros, esos jóvenes, empollones, encantadores y motivados, con los que trabajar suponía un placer semanal. Pensó en la inmensa decepción del grupo del máster que había trabajado duro para preparar un encuentro con Léonor de Recondo y estaba deseando preguntarle sobre su magnífica Pietra Viva. A veces, con sus mensajes llegaba el consuelo.

No tengo certezas ni un manual de instrucciones sobre el siguiente paso. Simplemente me digo que se necesitará un gran esfuerzo para crear de nuevo una vida colectiva en la que no tengamos miedo del prójimo

La escritora también se enojó enseguida con su Gobierno. No es que creyera que la política pudiera vencer a una enfermedad, o que un primer ministro fuese capaz de sacarse de la manga una cura o un millón de mascarillas. Pero ¿cómo no experimentar esa furiosa desolación al enterarnos de que el jueves iban a cerrar las escuelas, y el sábado las tiendas, mientras nos machacaban con que podíamos ir a votar sin riesgo? ¿Cómo no rebelarse ante los comentarios de un maestro de escuela, que, para justificar el confinamiento, reprochaba a los franceses el haber paseado demasiado el domingo? El confinamiento no necesita estos argumentos pobres; es una medida sanitaria esencial, porque, buena o mala, es la única que tenemos, y da igual que sea impopular.

La escritora fue a votar y no logró disuadir a su padre de 84 años, enfermo del corazón, de que acudiera a hacerlo. Se dijo a sí misma que si 15 días después él se contagiaba con el virus, nunca se lo perdonaría a Emmanuel Macron. Enseguida dejó de ver las noticias y de leer los periódicos, espantada por los mercaderes de desgracias, por los fabricantes profesionales de miedo, por la ansiedad que producía un flujo de noticias, a cual más catastrófica, por las teorías médicas que variaban sobre todo en función del material disponible. Una noche, agradeció que el primer ministro reconociera que no había ni mascarillas ni pruebas, y por lo tanto... Ya era hora. La escritora comprobó que un número increíble de personas sentía una necesidad igualmente increíble de dar su opinión sobre el asunto; que, en el lapso de una semana, filósofos, presidentes de grandes naciones y cronistas de televisión se habían vuelto más sabios que el mejor de los epidemiólogos, y sabían todo lo que había que saber (y más) sobre la hidroxicloroquina o la profilaxis. Por no hablar de los principales catastrofólogos, debidamente etiquetados como “economistas”, dispuestos a explicarnos que todo el planeta colapsará sin remedio porque el capitalismo acaba de dar con un hueso tan duro de roer que no podrá tragárselo.

Piedad.

Así que no, la escritora no había sentido deseos de escribir, y entonces todavía menos. Hizo lo que todo el mundo: salía una vez a la semana a comprar algo para comer; despachaba el trabajo que quedaba, con una falta de eficiencia que a menudo le causaba consternación; se informaba donde debía hacerlo; intentaba consolar a quien lo necesitaba; buscaba consuelo cuando le hacía falta. Veía series de televisión (recomienda la excelente Les Revenants, que se perdió en su momento) y leía: nada de clásicos, ni a Kant o Schopenhauer, ni La peste de Camus, ni siquiera a Montaigne o Pascal. Solo periódicos y autobiografías que llevaba mucho tiempo queriendo reseñar, novelas policíacas, sudafricanas, japonesas, islandesas, israelíes. Leídas, por otra parte, con poca atención, distraída por la tentación de enviar un correo electrónico, un mensaje, pedir noticias de un amigo de quien no sabía nada desde hacía tres días, enviar una foto del gato a tal o cual conocido.

La escritora limpió su jardín, lo desembarazó de las hojas de otoño que había usado para proteger las plantaciones de las heladas, escuchó durante mucho tiempo a los pájaros entre un helicóptero y otro, observó las sucesivas floraciones de la saxífraga y la forsitia, vio cómo se desplegaban las hojas de la hortensia y se preparó para la explosión de glicinias. La glicinia, una planta sorprendente y repentina, que recoge la savia en sus capullos y puede cubrir en tres días un jardín con un tierno dosel verde. Observó largamente al animal con el que vive y obtuvo de su contemplación, de la suavidad de su pelo y del espectáculo de su tranquilidad, un consuelo infinito.

Pero por el momento, mejor callarse, solo un poco.