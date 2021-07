Maryse Condé: "Francia sigue siendo racista e intolerante"

La editorial Impedimenta publica, en traducción de Martha Asunción Alonso, La Deseada, una novela de secretos familiares y de búsqueda de la identidad protagonizada por tres generaciones de mujeres entre Guadalupe, París y Estados Unidos. Es una puerta de acceso a una obra en la que la vida de la autora y sus ficciones se confunden, como pueden comprobar quienes lean Corazón que ríe, corazón que llora y La vida sin maquillaje, los libros de memorias que ha publicado la misma editorial.

"Empecé a escribir con 40 años. ¡Antes no podía! Tenía cuatro hijos y debía criarlos sin un marido. Era vivir o escribir"

"[Maryse Condé] me acompaña desde hace años. Siempre me ha apasionado África y ella forma parte de los escritores que me han enseñado qué es África. Me conmueven los combates que ha librado y, sobre todo, esta especie de fiebre que la empuja, esta indisciplina, esta desubicación permanente", proclamó en marzo de 2020 el presidente francés, Emmanuel Macron. Pronunció estas palabras en uno de los últimos actos públicos antes del primer confinamiento por la pandemia. Macron le entregó la Orden del Mérito de la República francesa a una escritora que no ha encajado nunca en el mundillo literario francés y que ha recibido más aplausos y reconocimientos fuera que en su país natal.

Condé recibió el Premio Nobel alternativo en 2018, el año que se suspendió el Nobel oficial por un escándalo sexual, pero nunca ha merecido la atención ni del Goncourt ni de ninguno de los otros premios que consagran carreras en París. No figura en el canon francés, o en todo caso no en el primer rango, quizá un reflejo del carácter nómada y global de su escritura.

"Creo que el hecho de haber reivindicado siempre la independencia de Guadalupe y haber pertenecido a la Unión por la Liberación de Guadalupe me perjudicó un poco", sostiene. Y asegura, a pesar del reciente reconocimiento oficial, que "Francia sigue siendo racista, intolerante y estrecha de miras sobre el ser humano". Al entregarle la Orden del Mérito, Macron bromeó: "¿Cómo puede el jefe de Estado que yo soy honrar a una mujer cuyo sueño es poder presentar un día su pasaporte guadalupeño en la taquilla de la aduana de Roissy? No he resuelto esta paradoja, y usted tampoco".

Su marido y traductor al inglés, Richard Philcox, ha abierto las ventanas del salón para que circule el aire. Todos —Philcox, el fotógrafo y el redactor— menos ella llevamos mascarilla. Ella, con problemas de visión, movimiento y habla debido a una enfermedad que la aqueja desde hace años, desgrana sílaba a sílaba un discurso preciso y claro, como sus textos.

"Mi lengua propia quizá sea el francés, pero ahí hay mucho inglés y muchos sonidos que yo misma invento", dice en un día frío y soleado de principios de enero en su salón. "Como decía [el escritor martiniqués] Édouard Glissant, escribo en presencia de todas las lenguas del mundo".

El mundo de Condé es inestable, entre varios continentes y culturas: un desplazamiento incesante. "Yo buscaba algo, y esto me llevó a viajar. Nunca lo encontré", explica. ¿Qué buscaba? "A mí misma", responde. "Y creo que no me he encontrado totalmente. Es complejo llegar a conocerse y a saber quién es una. A mí me ha llevado toda una vida".

Todos sus personajes, todas sus historias tienen algo de ella y de su historia. "Escribir es tomar su propia vida y rehacerla de acuerdo con los sueños y deseos secretos de una", reflexiona. Ella es la madre y la hija de La Deseada, el nombre de la isla en el archipiélago de Guadalupe que Colón avistó, y el símbolo de un origen oculto y de un mundo soñado. En Segú, la saga épica del África precolonial que la lanzó a la fama en los años ochenta —y que no se entiende que hayan convertido en una película de aventuras y príncipes africanos, de esclavos y de guerras de religión—, se entrevé el descubrimiento sin idealismo ni nostalgia del continente de sus ancestros. Yo, Tituba, la bruja negra de Salem, su novela más celebrada en Estados Unidos, es la autobiografía ficticia de la esclava de la isla de Barbados acusada de brujería en los famosos juicios de Salem. "Soy yo si hubiese vivido en otra época", resume.

Canibalismo, negritud... y una isla de Guadalupe independiente de Francia

Hay palabras con las que una autora como Maryse Condé, que nació en la Francia de ultramar y se hizo adulta en el París de los años cincuenta y en el África de los sesenta, carga durante toda la vida. Una de estas palabras es la negritud, la corriente literaria impulsada por poetas como el martiniqués Aimé Césaire o el senegalés Léopold Sédar Senghor. Durante mucho tiempo, Condé se sintió incómoda con este concepto. Ya no. "Pienso que Césaire creyó que los negros, por sus orígenes comunes, eran hermanos. Esto no es lo que yo he vivido. Puede considerarse como una doctrina un poco ingenua pero que no me parece peligrosa", dice. La autora de ´La Deseada´ se ha movido siempre entre distintas tradiciones y continentes. Ha practicado toda su vida lo que llama el "canibalismo literario", inspirada en la teoría del brasileño Oswald de Andrade. "Un colonizado jamás puede ser enteramente libre del país colonizador: yo, por ejemplo, amo la música clásica", argumenta. "Hacemos como los indios: nos comemos lo que más nos parece mejor de los otros e intentamos integrarlo". Y, sin embargo, su mundo tiene un anclaje sólido: el departamento administrativo francés de Guadalupe. "No creo que jamás Guadalupe sea independiente", dice Condé, pese a declararse independentista. "No existen los países independientes. Mire: estamos enfermos a causa de un virus que, según parece, nació en China. El mundo es interdependiente. La independencia es un mito. Yo moriré como alguien que cree en este mito, pero que reconoce que quizá soñó".