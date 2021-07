Martin Luther King, un líder moral o un adúltero mentiroso

El 28 de agosto de 1963 el movimiento por los derechos civiles en EE UU dio el gran salto. Tomó Washington en una marcha histórica que sacó la lucha de las ciudades del sur y la convirtió en una exigencia nacional e internacional. Martin Luther King pronunciaba aquel día su famoso discurso I have a dream, y mientras, no muy lejos de allí, le observaban con mucho recelo. J. Edgar Hoover, el que fuera director del FBI durante 48 años, llevaba tiempo temiendo la aparición “de un mesías negro” y aquel día se cumplió.

La mano derecha de Hoover, jefe de inteligencia nacional, William C. Sullivan, declaró y dejó por escrito entonces que Martin Luther King Jr. “era el hombre negro más peligroso de América”. “Tenemos que usar todos nuestros recursos para destruirlo”. La maquinaria del FBI se puso en funcionamiento y empezó una campaña de descrédito contra el activista, una persecución que arrancó pinchando sus teléfonos y los de sus aliados, siguió colocando micrófonos allá donde fuera y acabó con una extensa red de confidentes en su círculo más íntimo, entre ellos su fotógrafo Ernest C. Withers. “Hasta el punto que en el día que le asesinaron ya no le estaban pinchando los teléfonos porque tenían una cobertura de informadores muy buena”, explica Sam Pollard, director del documental MLK/FBI, estrenado en el Festival de Toronto, que profundiza en este oscuro episodio de la inteligencia estadounidense apoyándose en los documentos desclasificados recientemente y que confirmaron la obsesión personal de Hoover contra King.