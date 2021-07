Mark Fisher, un pensador ‘pop’ para tiempos sombríos

Página 213. Reseña de Mark Fisher (1968-2017) sobre The Next Day, de David Bowie. Me fijo en el uso del sustantivo. “La velocidad del despliegue”. “Los adelantos y las hipérboles”. “La inclinación a alucinar”. Confieso que siempre me ha fascinado la crítica musical y su capacidad para utilizar el travelling casi como una cuestión moral. Me refiero a cómo se construye el texto con un estilo interno, sin el cual ningún estilo externo sería posible. El temperamento inquieto de Fisher y su voracidad intelectual siempre le ha empujado a adoptar una actitud esencialmente exploratoria en ese campo. Incapaz de adulterar su sensibilidad y desde una predisposición artística empeñada en asumir riesgos, el texto se convierte en algo más que un comentario sobre Bowie y funciona bien como el diagnóstico de un malestar temporal más complejo que el que la canción. “¿Qué es ese espacio blanco, ese vacío?”, se pregunta en las últimas líneas.



El texto lo publicó Fisher por primera vez en la revista The Wire en mayo de 2013, revista de la que fue subdirector en 2008, y ahora lo incluye la editorial Caja Negra en K-Punk – Volumen 2, un nuevo recopilatorio de sus escritos sobre música y política. La disección del último disco de Bowie es un ejemplo perfecto del modo en que entendía la crítica cultural: un texto algo abrasivo, también algo polémico, bastante lúcido, poco sentimental y estratégicamente optimista. Y eso contando que nunca ocultó su esfuerzo por religar el arte experimental con la crítica directa al capitalismo y su efecto secundario preferido, la depresión, que tanto arrastró. Hasta cuando arremetía contra la alienación colectiva y lo que llamaba la “aburrida distopía” de nuestro presente, conseguía ser original e incluso salvaje. Aire puro en el contexto de la escritura poco amiga de convencionalismos. Así era Fisher: una contemplación activa, tenaz y autoexigente. El sentido más amplio del término escritor: alguien que se interesa por todo. El teórico capaz de separar, de provocar, y el crítico que implica, que suscita empatía. Un activista a ultranza de la reseña. El profesor contrario a los papers académicos. Una de las mentes más lúcidas del pensamiento contemporáneo de este siglo, algo que él seguramente rechazaría con una risa nerviosa y autodespreciativa.