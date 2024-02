Manual de instrucciones para pensar en el tiempo y no perderlo

Acabo de regresar de una larga carrera por el río, y sobre el río iba saliendo la luna. Era hermoso", dice el escritor Stefan Klein. Lo dice porque para responder a la pregunta sobre cómo lidiar con esa espantosa sensación de que el tiempo se nos escapa, la certeza de nuestra propia finitud, de que la vida es una cuenta atrás. Klein aprovecha para recordar a otro autor, Paul Bowles, que alguna vez escribió sobre lo equivocado de pensar que los momentos de nuestras vidas se repiten. "¿Con qué frecuencia experimentamos una luna llena naciente, con qué frecuencia un encuentro especial? ¿Cinco veces, diez veces? No es mucho", reflexiona. Hay que apreciar cada instante, percibirlo en toda su dimensión: es el mejor modo de lidiar con el paso del tiempo. "Al darle más vida a nuestro tiempo, le damos más tiempo a nuestras vidas", sentencia Klein.

Lo que Klein (Munich, 57 años) predica no solo debe aplicarse a momentos individuales (o tan poéticos como una carrera durante el crepúsculo), sino también a la planificación a medio y largo plazo. Ejemplo: el autor siempre pensó que no era buen bailarín. Ahora, cerca de convertirse en sexagenario, se ha apuntado a clases de salsa con su pareja. Eso también contrarresta la sensación de aceleración que suele darse a medida que se envejece. La novedad ralentiza: cuanta más información fresca procese el cerebro, más largo parece un período en retrospectiva.

'La persistencia de la memoria', los famosos "relojes blandos" de Salvador Dalí.

Este autor alemán, formado en Física y Filosofía, ha escrito El tiempo. Los secretos de nuestro bien más preciado (Península). Su libro no solo trata sobre cómo soportar su paso, sino sobre otros aspectos: la perspectiva científica, la dimensión social o las rarezas del tiempo psicológico. El tiempo es algo que nos atraviesa, algo de lo que estamos hechos ("somos el tiempo que nos queda", escribió Caballero Bonald), pero que no entendemos del todo. ¿Qué es? "Si nadie me lo pregunta, lo sé, o por lo menos imagino saberlo. Pero si he de contestar a quien me lo pregunta, ya no lo sé", escribió Agustín de Hipona.

El tiempo que maneja la ciencia es extraño: aunque la perspectiva newtoniana pintaba un tiempo absoluto externo al mundo que discurría con paso militar, indiferente a todo lo demás, la teoría de la relatividad maneja un tiempo que se ralentiza cuando nos movemos a cierta velocidad o cuando estamos en el seno de un campo gravitatorio. En el diminuto mundo cuántico, de las partículas subatómicas, el tiempo, tal y como lo entendemos, no existe.

El científico Carlo Rovelli, en la puerta de la librería Shakespeare & Co. de París.

En el ensayo recientemente reeditado El orden del tiempo (Anagrama) del físico Carlo Rovelli, el autor llega de manera divulgativa hasta las profundidades teóricas de su disciplina, la gravedad cuántica (esa que trata de compaginar la Mecánica Cuántica y la Relatividad, en principio incompatibles). "La estructura del tiempo no es lo que parece (...) lo descubrí con estupor en los libros de física, en la universidad. El tiempo funciona de manera distinta a cómo se nos presenta", escribe Rovelli.

Además de este tiempo de las ecuaciones, está el tiempo psicológico, que "es una de las actividades más sofisticadas de nuestra mente", según afirma Klein. Casi todas las funciones cerebrales colaboran para generarlo: los sentidos, la memoria, las emociones, la autoconciencia. La alteración de cualquiera de estos engranajes puede hacer que la maquinaria temporal se distorsione o incluso desaparezca. Curiosamente, disponemos de un reloj biológico, pero ni es demasiado preciso, ni podemos consultarlo. Tenemos órganos que pueden detectar la luz o los sonidos, pero ninguno que perciba con exactitud el tiempo: si nos preguntan la hora por la calle, tenemos que mirar el reloj del smartphone.

A veces la percepción del tiempo está relacionada con el movimiento. "Por eso los músicos tocan automáticamente más rápido cuando respiran más rápido, y por eso los maestros de tai chi pueden congelar su experiencia del tiempo a través de movimientos extremadamente lentos", dice Klein. Cuando en periodos largos no pasa nada, como en una sala de espera, el tiempo se hace muy largo, pero en una animada conversación se pasa en un santiamén: la información acelera la percepción cerebral del tiempo.

Nuestra percepción del tiempo también tiene raíces culturales. Algunos indígenas de los Andes en vez de conceptualizar el futuro como algo que está delante y el pasado como algo que está detrás, lo hacen al revés. No es descabellado: ya hemos visto los acontecimientos del pasado, pero estamos ciegos, de espaldas, ante el porvenir. "Los aimaras viven conforme a esto: como el futuro les parece invisible, no vale la pena dedicarle un solo pensamiento. Si les preguntas sobre mañana, se encogen de hombros. Y esperan medio día un autobús o a un amigo que no llega con una ecuanimidad que nos resulta increíble", explica Klein.

El escritor alemán Stefan Klein, autor de 'El tiempo. Los secretos de nuestro bien más preciado'

En Occidente la cultura del tiempo también ha cambiado. No es solo que vivamos cada vez más acelerados, es que antes de la Revolución Industrial el tiempo se enfrentaba de manera completamente diferente. Fue la aparición de los relojes en los campanarios que empezaron a reglar los ritmos de trabajo, rigiendo el tiempo local en cada pueblo, o la necesidad de regular las llegadas y salidas de los trenes sincronizando los tiempos entre localidades, lo que fue acercándonos a nuestro concepto de un tiempo universal que, aun con sus husos horarios, ordena la vida en la Tierra (y que, por cierto, la Física niega en esencia).