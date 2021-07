Maggie Nelson: "Una ventaja de ser mujer es llevar el canon a tu terreno"

"Empecé con el color azul a los 17 o 18, pero no fue hasta pasados los 30 que me puse realmente con esto", explica.

Noticia Relacionada Mantiene tendencia baja

"Había sacado dos libros sobre violencia sexual, en los que traté asuntos feos y escabrosos. Era un reto escribir sobre la belleza. Lo arranqué como un experimento para limpiar el paladar".

Los episodios de violencia sobre los que había escrito estaban relacionados con el brutal asesinato de una hermana de su madre ocurrido en 1969. Pero el salto literario a la belleza que había previsto con Bluets se complicó por el accidente que padeció una amiga que quedó parapléjica, y una historia de amargo desamor. Mallarmé, Goethe o el recuerdo de una tarde de sexo en el Chelsea Hotel se van a sumando a Emerson, Yves Klein o Billie Holiday, en un texto que se mueve como una conversación entre la poesía, el comentario ilustrado, la crítica cultural y la autobiografía.

"Acabó siendo un libro sobre el dolor y el placer.

Al escribir empiezo con un tema que me interesa, pero luego hay que demostrar por qué te importa. En este caso, ¿por qué alguien se preocupa por las cosas bellas?, ¿qué papel desempeña la belleza en nuestras vidas?".

Ganadora de la beca Guggenheim y de la MacArthur (la llamada beca de los genios), Nelson, por momentos cruda y osada, cerebral y sensible, nunca esconde su querencia por los textos teóricos y filosóficos. Pero, a su potente armazón académico —­en muchos casos con un eco posmodernista y de teoría de género—, la escritora suma su historia, como en Los argonautas, el libro que la sacó de los márgenes y la colocó en el grupo de mujeres ensayistas estadounidenses que reclaman y renuevan el mismo género literario en el que triunfaron en los setenta desde Susan Sontag hasta Joan Didion. "La no ficción vive un buen momento, pero no sé si yo me calificaría como ensayista", reflexiona. "Una ventaja de ser mujer es que puedes hacer a tu manera cosas que están en el canon, llevarlas a tu terreno y que sean novedad. Yo he seguido el modelo de Roland Barthes, Peter Handke o Gilles Deleuze en distintos libros. La idea de las proposiciones de Bluets está tomada de Wittgenstein. Me gusta desmontar más que construir grandes sistemas omnicomprensivos".

A Nelson le gusta escribir sin capítulos, condensando ideas en párrafos que cambian de rumbo y de tono, arrancan debates y crean su propio ritmo. "La escritora Annie Dillard, una de mis profesoras, nos decía que los apuntes pequeños acaban creando algo grande que puedes luego moldear", señala. En sus textos es como si aterrizara las ideas abstractas a través de su vida y de su cuerpo, de manera que el sexo, el género, lo queer, la maternidad, el dolor, el arte, la amistad, la muerte o la crueldad van haciéndose palpables.

En Los argonautas narró su historia de amor con Harry Dodge, que se sometió a un tratamiento de testosterona y a una operación para quitarse los senos y avanzar en su transición hacia el género masculino, mientras emprendían juntos la construcción de una familia y la autora se inseminaba para tener un hijo.