Luis Paret, el pintor que tuvo la mala suerte de coincidir con Goya

Minutos antes de la inauguración oficial este lunes por la mañana, el presidente del patronato del museo, Javier Solana, daba un tranquilo paseo ante cada una de las obras de la exposición, unas telas llenas de colorido que destacan sobre paredes grises. "No conocía a este artista y me ha parecido extraordinario. Me he enamorado de él", confesó durante la presentación.

Miguel Falomir reflexionó sobre la muestra: "Esta exposición se alinea en la tendencia de presentar aspectos novedosos de la historia del arte. Paret es un gran cronista social que nos permite conocer cómo se ha construido la narrativa española del siglo XVIII. Visto de golpe, parece la obra de un OVNI que se ha posado en el museo. Narra historias cargadas de sofisticación, elegancia, cosmopolitismo y humor. Pero tuvo la desgracia de coincidir con un gigante de la historia del arte occidental, que encima le sobrevivió 20 años. Paret murió a los 53, en 1779, mientras Goya trabajaba en Los Caprichos, la celebérrima serie de grabados con la que satirizó a la nobleza y al clero".

´Vista de Bermeo´ (1783).

Gudrun Maurer, conservadora de pintura del siglo XVIII y de Goya del museo, ha sido la encargada de organizar una exposición que corre en paralelo a los sucesos personales que sufrió el artista. La experta recuerda que Paret era hijo de una familia pudiente, de padre francés y madre española. A los 10 años consiguió ingresar en la Real Academia de San Fernando. En 1763 el infante don Luis se fijó en su trabajo y decidió tomarlo bajo su tutela pagándole tres años de estudios en Roma. Esos favores fueron su suerte y también su castigo porque, según se detalla en el catalogo, la relación del artista con el infante tuvo un final desastroso en 1775, cuando se le acusó de procurar mujeres jóvenes a su regio mecenas y Carlos III lo desterró de Madrid. Vivió tres años exiliado en Puerto Rico, y en 1778 regresó a España y se estableció en Bilbao, donde permaneció hasta 1789, un tiempo que aprovechó para llevar al lienzo espectaculares paisajes de los mares del norte de España, muy presentes en la exposición.

Gudrun Maurer afirma que se han conseguido reunir las obras esenciales del artista. Destaca Baile en máscara, La Puerta del Sol, Las hijas de Paret, Vista de Bermeo o El anuncio del ángel a Zacarías, y un extraordinario conjunto de sus dibujos, como el de Aníbal haciendo sacrificios en el templo de Hércules en Cádiz. Dividida en nueve apartados, la exposición incluye una sección en la que se reúnen exquisitos dibujos coloridos que fueron realizados por Paret para el Gabinete de Historia Natural del infante don Luis, una muestra de su interés por la ciencia en conexión con la burguesía europea.

La parte central contiene retratos y autorretratos con los que señala el paso del tiempo desde Bilbao a Madrid. Cuando se pinta a sí mismo no duda en mostrar sus sentimientos. La comisaria señala el retrato que se hizo durante su destierro en Puerto Rico, donde no solamente se pintó como jíbaro en 1776, sino también, 1777, como un personaje cargado de melancolía y de tristeza. El detallado recorrido por sus 33 años de producción artística se cierra con un bello cuadro inacabado del Jardín Botánico visto desde el paseo del Prado.

Una de las salas sobre la exposición de Luis Paret. José Baztán Lacasa