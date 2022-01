Hace tiempo me pidieron dar un mensaje a un grupo de familias; lo preparé de una manera diferente, como si fuera una presentación de ventas. En ese mensaje compartía algunos principios que creo pueden ayudar a fortalecer la relación familiar, por lo que me gustaría compartirlo en esta ocasión. Dice así:

Este producto viene en diferentes tamaños: chico, mediano o grande. Sin embargo, en cualquiera de sus tamaños, cumple por igual su función: proveer el ambiente propicio para vivir experiencias felices, que le llenarán de gozo si se utiliza de acuerdo a las instrucciones de manejo que mencionaré más adelante.

Se integra de una serie de componentes cuyo número podría variar según el tamaño del producto, pero que por lo general responden a los mismos nombres: cónyuges, hijos, padres, hermanos, etc. Se trata de un producto sumamente frágil, como se mencionará en las instrucciones de manejo.

Datos sobre la fabricación del producto.

El producto se prepara con sumo cuidado y esmero en Los Talleres Celestiales, atendidos directamente por sus propietarios: el Padre, el Hijo, y un auxiliar inseparable, el Espíritu Santo. Ellos evalúan cliente por cliente para detectar sus necesidades específicas y asegurarse de que el producto sea el indicado para su situación particular, garantizándoselo no solo por esta vida, sino también por la eternidad. Advertencia: El mal uso del producto o el no seguir las instrucciones al pie de la letra podría provocar fallas en el mismo. La garantía no cubre fallas derivadas del abuso, negligencia o el querer utilizar el producto con fines para los cuales no fue diseñado.

Instrucciones de manejo.

Como ya mencionaba, se trata de un producto sumamente frágil que requerirá de delicadeza en su manejo si se le quiere mantener en óptimas condiciones de operación. Para su manejo, recomendamos el uso de elementos como el amor, la ternura, la bondad, la comprensión y la paciencia. En particular, el injusto dominio, entendido como la utilización de la fuerza física o verbal para imponer nuestra voluntad personal, tiene efectos devastadores en el producto.

Existen algunos materiales auxiliares que será necesario aplicar permanente y abundantemente a fin de darle mantenimiento al producto. Estos materiales vienen en forma de palabras y no tienen ningún costo, aunque sí un gran valor: Un "buenos días" aplicado sobre todos los componentes al despertar es importante; un "por favor" cuando requiera algo de algún componente ayudará a que lo pueda obtener de una forma más placentera, y una vez que lo reciba, por pequeño que sea, "gracias". Y, sobre todo, aplicado en el componente más importante, el cónyuge, "te amo". Diariamente y en cualquier momento. Bien, pues ahora sí hablemos de lo importante:

Forma de pago.

En principio, recibirá usted el producto en su casa sin costo alguno y sin cargo de flete.

Una vez que lo haya recibido, se le abrirá una cuenta en el "Banco de las Emociones", en donde usted podrá hacer depósitos y, eventualmente, retiros.

A continuación, le indicaré algunas operaciones que representan movimientos en su cuenta:

Para hacer el depósito inicial, deberá poner en su cuenta una buena cantidad de Amor, Cortesía, Bondad, Honestidad y Comprensión.

Con esto se va formando la reserva inicial. Los retiros contra esa reserva, es decir, las disminuciones de la misma, se dan cuando usted se muestra descortés e irrespetuoso, cuando ignora a los componentes del producto, en especial al cónyuge, cuando exterioriza reacciones desmesuradas: gritos, portazos, abuso físico o verbal.

El hacer depósitos constantes a esta reserva da lugar a una comunicación y una comprensión ricas. Los retiros constantes, por otro lado, pueden provocar que su reserva quede en números rojos; cuando esto sucede, la situación se convierte en una en la que los componentes simplemente tratan de vivir juntos, sustituyendo el ingrediente "amor" por el ingrediente "tolerancia". Simplemente se toleran unos a otros.

El sistema de contabilidad del banco trabaja sobre la base de que de las cosas pequeñas proceden las grandes. Las pequeñas asperezas, las pequeñas faltas de respeto, constituyen retiros importantes; así, las pequeñas bondades y atenciones, son depósitos considerables.

Así que no lo piense más. Decídase a invertir en nuestro producto y a incrementar su cuenta bancaria emocional, y prepárese para recoger una rica cosecha de gozo y bendiciones.

Una última advertencia:

Cuídese de las imitaciones. Existen otros fabricantes que ofrecen productos que dicen competir con el nuestro y dar el mismo resultado, es decir, gozo y felicidad. "Placeres", "Diversión", "Dinero", "Fama", "Poder", son algunos de los productos que ofrecen, mencionando que, teniendo estos productos, el nuestro no es indispensable. La verdad es que, sin nuestro producto, es decir, sin su familia, su corazón se sentirá hueco en esta vida, y más hueco se sentirá en la eternidad.