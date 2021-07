Los Saicos, grupo peruano precursor del punk, en los años sesenta

El Perú de estos días es, como lo describió el politólogo arequipeño Gonzalo Banda, "un campo de paja seca donde varios pirómanos caminan con un fósforo en la mano". Las elecciones presidenciales han dejado al país en llaga viva. Pero la herida de la que ahora brotan rencores ya existía: la alienación de las élites limeñas y el racismo hacia los cholos, los resentimientos entre "el campo" (la sierra, la selva) y la capital, la desconfianza entre los ganadores y los desplazados del modelo económico; todo eso ya estaba allí y es mucho más complejo y contradictorio que la narrativa de una lucha entre "el comunismo" (o el "terrorismo") y "la libertad", que ha intentado imponer el establishment peruano. No es que sea un discurso muy original. Esconde, tras el miedo y el maniqueísmo, la diversidad y la historia de aquellos que se le oponen. Porque la chispa también estaba allí.

El punk empezó en un pequeño local de Lima. O al menos así lo certifica una placa en el cruce de las calles Miguel Iglesias y Julio C. Tello de la capital peruana: "Aquí nació el movimiento punk-rock en el mundo. Los Saicos, 1964". Más de una década antes de que Ramones, The New York Dolls o Sex Pistols encendieran la mecha oficial del género, ahí estaban ya Los Saicos haciendo cosas primitivas y peligrosas. El tema Demolición empieza con algo previsible para la época: una guitarra surf con sonido de abejorro y unos tresillos de batería a lo Bo Diddley. La sorpresa llega con el grito de guerra —"tatatatayayayaya"— y un ritmo acelerado que acompaña el estribillo: "Echemos abajo la estación del tren". Demolición es el rock garajero, sucio y rápido, con letras incendiarias que sellaría Iggy Pop años después. La leyenda cuenta incluso que unos vídeos caseros de Los Saicos subieron desde los Andes hasta llegar a Detroit para inspirar a Iggy y sus The Stooges.