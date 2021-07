Los héroes de Hollywood han abrazado el celibato

En el segundo episodio de la serie Bruja Escarlata y Visión (2021, Disney+), la superheroína protagonista se queda embarazada tras darse un beso con su marido. Con este chiste, Marvel pretendía parodiar la casta moralina de las telecomedias estadounidenses de los años sesenta cuya estética estaba replicando, pero lo cierto es que ese beso fue lo más picante que ha ocurrido en toda la saga.

El pasado viernes 9 de julio se estrenó (en cines y en Disney+) Viuda Negra, otra película de Marvel, esta vez centrada en el personaje interpretado por Scarlett Johansson. Esta espía rusa lleva en la franquicia desde Iron Man (2010) y es curioso que entró en calidad de reclamo erótico: tanto Tony Stark (Robert Downey Jr) como su asistente Happy (Jon Favreau) observaban a Johansson con lujuria, comentaban lo buena que estaba y hasta buscaban en internet fotos de ella en ropa interior. Iron Man 2 estaba distribuida por Paramount y, además, en un Hollywood previo al Me Too. En cuanto Disney absorbió Marvel en 2012, los Vengadores se convirtieron en una pandilla célibe. Y no solo ellos. Los superhéroes en el cine actual no solo no tienen relaciones sexuales, es que ni siquiera parecen sentir deseo.