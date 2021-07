Leo, luego existo

Y ha vivido con felicidad y orgullo indisimulados haberlas tenido a su lado durante los últimos meses de su enfermedad.

“Desde el año 2000 vive apartado”, se lee al final de la escueta información biográfica incluida en su último libro publicado, La muerte del espontáneo (Antonio Machado Libros, 2019). En esa reclusión voluntaria en la sierra de Guadarrama, cambió los seres humanos por los pájaros.

“Desde que les he puesto dos fuentes al lado de mi ventana por la mañana esto parece un aviario”, me escribió. O: “En mi casa, con mis libros, con mis pájaros y rodeado de árboles y plantas y fuentes, no puedo pedir más”.

Ha habido también, claro, días más grises (“Llevo unos días amolado, con anemia, animia, anomia y congoja”), pero él, que nos ha regalado páginas inolvidables sobre el final de su gran amigo José Bergamín (una foto de ambos en un burladero ocupó siempre un lugar preferente en su despacho) o sobre el de su propia madre, parece haber dejado preescrito el suyo: una buena muerte, lúcida y serena. Se ha ido contento, con su tiempo cumplido, como le gustaba decir, aunque sus amigos sentimos que nos ha dejado demasiado pronto. Cuando se convirtió en centenario, el compositor Elliott Carter, que murió a punto de cumplir 104 años, declaró: “Estoy viviendo más allá de mi tiempo”. Manuel Arroyo se ha quedado más acá y la traducción rimada que le prometí de uno de sus poemas predilectos, Love Unknown, de George Herbert, ha quedado a medio terminar. Recitaba de memoria el primer verso y se emocionaba: “Deare Friend, sit down, the tale is long and sad”.

La música fue también en su vida una pasión ininterrumpida. El mes pasado aún acariciaba la idea de viajar a Granada para escuchar a Igor Levit tocar las tres últimas sonatas de Beethoven en el Patio de los Arrayanes. Le gustaba recordar que Bergamín solía llamarlo Ludovico, a medias por la melena alborotada de su juventud y por su amor por la música del alemán. Pero aquel viaje ya no pudo ser, como tampoco pudo volar por enésima vez a Londres el año pasado para ver Donnerstag aus Licht, de Karlheinz Stockhausen, o para admirar de nuevo a Tom Stoppard, ni volver a Berlín, donde vivió largas temporadas en los últimos años y donde frecuentaba conciertos con fruición.