Las noches azules de Óscar Domínguez

1939. La Segunda Guerra Mundial está a punto de estallar. Óscar Domínguez (La Laguna, 1906 - París, 1957) andaba en París bebiendo borgoña y estrechando veladas con los surrealistas. Junto a Matta, Remedios Varo y Jacques Hérold era uno de los benjamines del grupo. Con André Breton se llevaba diez años y compartía muchas noches locas. Ambos pasaban hambre y eran ninguneados por el mercado del arte. El surrealismo tenía, entonces, mala venta, y en las exposiciones sólo ingresaba Max Ernst. En el estudio, retorcía el pincel en los cuadros, extraordinariamente rápido, como quien limpia los cristales de una ventana de manera ondulante. Pintaba entonces con tonos grises y azules que recordaban la luz galáctica de Tanguy y ya andaba obsesionado con la imagen del Minotauro. Una pintura a la que llamó "redes", formas geométricas fruto de un automatismo gestual que se cruzaban desordenadamente en una tupida maraña. Así veía el mundo por venir, como aquella Nostalgia of Space (1939) que hoy cuelga en el MoMA.

Aunque eso llegó mucho después. También las ventas millonarias de eses "redes" en Christie´s y Sotheby´s. En aquellos duros años cuarenta, el artista tenía entre manos sus mejores creaciones pero apenas dinero para vivir. Al fallecer su padre, había dejado de recibir la asignación mensual que le enviaba desde Tenerife y tampoco ingresaba nada ya como diseñador gráfico. No tardaron en llegar las falsificación, especialmente de obras de Sisley y Pisarro, que le proporcionaban el poco dinero que tenía. Y no fue el único. Remedios Varó le ayudó con un de Chirico cuando las tropas alemanas asediaban la ciudad. Una vez acabadas, las espolvoreaban con bicarbonato sódico para hacerlas mates, y a volar. Fue el inicio de una tristeza que ya no se quitó jamás. La época en que se alineó públicamente con la República. El episodio de la mítica anécdota con Simone de Beauvoir. El momento en que la fascinación por Picasso pudo hasta con su propia brocha. El auge de Óscar Domíngez y su caída.