Las mejores novelas negras de 2020

Llega el final de este año olvidable y he vuelto a aprovechar la generosidad de unos cuantos compañeros de viaje para elegir los mejores libros del género. No tiene esta clasificación nada de científica, ni de democrática. Solo diré que quienes participan, mil gracias a todos, son lectores más que fiables y que lo que sale es una lista notable. Se quedan fuera buenas novelas, qué duda cabe, y a mí mismo me ha costado elegir incluso después de hacer una pequeña trampa. También es verdad que entran dos libros de no ficción, muestra de la pujanza de ese género en España (por fin) y de la capacidad de algunos autores para construir historias que parecen novelas aunque estén ancladas en la peor de las realidades. Bueno, pasen, lean y vayan a su librería.

No digas nada, Patrick Radden Keefe (Reservoir Books, traducción de Ariel Fonft). No he tenido que pensar mucho. Es una novela de no ficción, un ensayo que se lee como una novela de suspense, y que si fuera no real sería muy verosímil. Creo que es más difícil desde el ensayo hacer verosímiles los hechos. Desde la ficción se manejan mejor los hilos de la trama. Hay más libertad. Me estoy refiriendo a No digas nada, un libro que me recordó A sangre fría, de Capote, por la lenta pero inexorable sucesión de hechos que desembocan en una tragedia entre tribus. Poco más puedo decir de una obra que John Banville ya calificó como: “Una tenebrosa obra maestra”.