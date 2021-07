Las iras de marzo

En una entrevista de 1974 a Louise Bourgeois, dentro de un monográfico de The New York Times titulado “Why women are creating erotic art” (“Por qué las mujeres crean arte erótico”), la artista se refiere a sus mármoles fálicos (Femme couteau) como “mujeres que se identifican con el pene para protegerse. Se sienten vulnerables porque temen ser dañadas, así que deciden revestirse con el arma del agresor”. Y añade que la idea nació de un recuerdo de sus años de estudiante en la École des Beaux-Arts de París, cuando en una de las sesiones de dibujo al natural, observó la reacción de un modelo masculino desnudo al ver a una mujer. “Tuvo una erección. Me impresionó y después pensé: ‘qué maravilloso que uno pueda revelar su vulnerabilidad al estar expuesto públicamente’. Todos somos vulnerables en algún sentido, todos somos hombre-mujer”.

“Transfiguración elemento tierra”, de Yeni y Nan.