Las grandes ´estafas´ del mundo literario

Anne Desclos

Anne Desclos tuvo dos vidas. De día, se llamaba Dominique Aury, ensayista parisina y gran traductora del inglés, especialista en literatura barroca y editora del sello Gallimard en el corazón intelectual de Saint-Germain. De noche, se transformaba en Pauline Réage, autora de una obra maestra de la literatura erótica del siglo XX, Historia de O (1954), protagonizada por una fotógrafa sometida a los deseos sadomasoquistas de distintos hombres. El libro, uno de los más traducidos de las últimas décadas, estaba dedicado a su amante, el intelectual Jean Paulhan, director de la Nouvelle Revue Française y especialista en Sade. Durante mucho tiempo, se creyó que Paulhan era el autor de Historia de O, cuando en realidad fue algo parecido a su destinatario. El misterio no se elucidó hasta 1994, cuando Desclos, convertida en una anciana de 86 años, admitió ser la autora del libro. "Durante mucho tiempo, viví dos vidas paralelas, y mantuve meticulosamente separadas esas dos vidas, tan separadas que la pared invisible entre ambas me parecía normal y natural", dijo a The New Yorker sobre su manifiesto libertino, que también pudo estar inspirado en sus prácticas sexuales, según una biografía publicada en 2009.

James Frey

El autor de En mil pedazos no cambió de nombre ni se mantuvo en el anonimato. El escándalo estalló cuando, en 2005, se descubrió que varios de los sucesos relatados en ese libro autobiográfico, presentado como el testimonio descarnado sobre los problemas con el alcohol y las drogas de un joven de 23 años que intentaba desintoxicarse, habían sido deformados o directamente inventados. El escándalo salpicó también a Oprah Winfrey, que había escogido el libro para su exitoso club de lectura. Después de haber vendido casi dos millones de ejemplares, Frey se convirtió en un apestado. Su editorial aceptó devolver el dinero a los lectores que se sintieran estafados y creó un fondo de dos millones de dólares para cumplir ese objetivo. Al final, los descontentos no fueron tantos: solo se gastaron 30.000 dólares. En realidad, esta historia de falsificación acabó siendo una nota a pie de página en la biografía de Frey, que desde entonces ha firmado títulos como Una mañana radiante, El último testamento o la saga Endgame.

Joe Klein

En enero de 1996, se publicó Colores primarios, una novela inspirada en la campaña presidencial que llevó a Bill Clinton a la Casa Blanca, un explosivo roman à clef lleno de detalles poco favorecedores sobre el presidente y la entonces primera dama, Hilary Clinton, pero también sobre los periodistas que los seguían, retratados como un puñado de sabandijas. Reportero del semanario Newsweek, Joe Klein negó repetidamente ser el autor de este superventas, incluso cuando el propio Clinton bromeó sobre el asunto en ese risible número de stand-up presidencial que suele ser la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Lo terminó confesando seis meses después de su publicación en una concurrida rueda de prensa, en la que justificó haber mentido a sus amigos y compañeros "como lo haría para proteger a una fuente". Su estrategia de disimulo llegó a límites casi patológicos: en el caucus de Iowa, se acercó a un grupo de periodistas y se quejó por el retrato de una especie de alter ego que aparecía en su propio libro, un periodista con malos modales y una ética tirando a dudosa. Cualquier parecido con la realidad...

Romain Gary

En noviembre de 1975, un autor desconocido, Émile Ajar, ganó por sorpresa el premio Goncourt, el más importante de las letras francesas, por su novela La vida por delante, relato sobre una superviviente del Holocausto que cuida de los hijos de las prostitutas en el barrio parisiense de Belleville. Tres días después, Ajar rechazaba el galardón en misteriosas circunstancias. El motivo de esa renuncia no se conocería hasta cinco años más tarde, poco después del suicidio de Romain Gary, escritor francés de origen ruso, compañero de la actriz Jean Seberg, que ya había ganado el Goncourt en 1956 con Las raíces del cielo. Esta tomadura de pelo al establishment literario contó con la complicidad del sobrino de Gary, Paul Pavlowitch, a quien reclutó para que interpretara el personaje de Ajar y le llegó a escribir ingeniosas réplicas, como recogía un documental estrenado en 2020, en el 40º aniversario de su muerte. En el fondo, estaba acostumbrado a los cambios de nombre: hijo de judíos lituanos emigrados a Francia, Gary se llamaba, en realidad, Roman Kacew.

Wanda Kolmatrie y Ern Malley

Si existe una patria de las estafas literarias, esa debe de ser Australia. En 1994, una escritora aborigen, Wanda Kolmatrie, miembro de la cultura pitjantjatjara, publicó una exitosa memoir titulada My Own Sweet Time, donde relataba cómo fue sustraída a su madre poco después de nacer para ser educada por una familia blanca de clase media. Tres años después, su editorial, especializada en escritos de autores aborígenes, le ofreció publicar una segunda parte. Fue entonces cuando descubrió que Koolmatrie era, en realidad, un taxista blanco llamado Leon Carmen, lo que desembocó en un escándalo nacional.

El autor argumentó que no habría tenido el mismo éxito con su identidad real. También en Australia surgió Ern Malley, falso poeta de vanguardia que idearon en los años cuarenta dos jóvenes escritores opuestos a los movimientos experimentales. Para estafar a la revista literaria que los aglutinaba, se hicieron pasar por la hermana de Malley, que habría descubierto sus poemas tras su muerte y querría que obtuvieran el reconocimiento que su autor nunca conquistó en vida.

Cuando la revista les dedicó su portada, quedó en evidencia, aunque con el tiempo esas composiciones paródicas serían elogiadas por nombres como John Ashbery o Robert Hughes.