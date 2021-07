Lartigue: instantes en la vida de un joven fotógrafo

En el verano de 1963, en vísperas de la primera gran exposición dedicada en el MoMA a Jacques Henri Lartigue (Courbevoie, París, 1894 – Niza, 1986), el legendario conservador de fotografía, John Swarkowski, invitaba a Richard Avedon a ver la obra. “Fue una de las experiencias más conmovedoras de mi vida”, escribía el fotógrafo americano al francés. “Usted me trasladó a su mundo, ¿acaso no es ese, al fin y al cabo, el propósito del arte?”. Con 69 años, emergía de la oscuridad este gran fotógrafo a quien hoy, de forma casi inmediata, se identifica con la placentera y despreocupada sofisticación de la Belle Époque.

Fue su padre, Henri Lartigue, quien, al comprender la frustración del niño ante el intento, le regaló su propia cámara fotográfica; una voluminosa cámara de placas, construida por J. Audouin, sin obturador y fijada a un trípode. Así, entregado a un acto de pasión el autor, lograba retener aquellos fugaces instantes, y de forma obsesiva convertía instintivamente todo lo que le complacía o sorprendía en motivo de su obra. Sus padres, su hermano mayor, Zissou, su institutriz, la caída de su prima mientras conduce un kart, los días en la nieve, o las divertidas anécdotas de un día de verano en la playa; todo ello refleja las gratas vivencias de un joven testigo de aquel espíritu de optimismo que caracterizó al fin de siécle en Francia.

Noticia Relacionada Confirma Senado a Lloyd Austin como secretario de Defensa de EU

Escrito por Louise Baring y publicado por Thames & Hudson, Lartigue: The Boy and the Belle Époque, recorre la extraordinaria infancia y adolescencia del autor a través de sus dibujos, de extractos de sus diarios y de sus fotografías. Aunque se han publicado muchos monográficos sobre el autor, en su conjunto tienden a examinar la obra desde una perspectiva fotográfica. Este nuevo monográfico adquiere un tono más biográfico. “No ha habido muchos libros que profundicen en la infancia de Lartigue con tanto detalle”, señala la autora durante una conversación telefónica. De esta suerte, se incluyen aquellas imágenes tomadas desde que da sus primeros pasos en la fotografía hasta 1914, cuando el artista cumple 20 años y el estallido de la Primera Guerra Mundial marca el ocaso de la Belle Époque. La autora ofrece un acercamiento íntimo al autor, vinculado al retrato social y cultural de la época; al mundo descrito por Proust, a la afable Arcadia de Pierre Bonnard, y al entusiasmo de una época, exacerbado por la incorporación de la tecnología, los descubrimientos científicos y el florecimiento del arte.

“Creó, en cierto modo, un nuevo lenguaje visual para el siglo XX”, destaca Baring. “Hay en su obra una exuberancia y una espontaneidad muy peculiar, enraizada en su infancia, algo que no encontramos en ningún otro autor. Fue ciertamente un prodigio. Desde muy temprano fue extremadamente disciplinado en su trabajo. Tuvo la fortuna de identificar su vocación muy pronto y dedicarse a ello”.

Su padre, un hombre de negocios hecho a sí mismo, que llegó a poseer la octava fortuna más importante de Francia, fue una figura clave en su desarrollo. Su particular apreciación del mundo le llevó a educar a sus dos hijos en casa con tutores. “Tengo suficiente dinero. Mis hijos deben aprender a gastarlo”, diría en cierta ocasión. Procedía de una ascendencia de científicos, e ingenieros, de la que sin duda el fotógrafo heredaría su destreza técnica y curiosidad. Aficionado a la fotografía, estimuló y guio a su hijo por los entresijos del medio, enseñándole a revelar en el cuarto oscuro habilitado en su domicilio. Padre e hijo compartían un despreocupado y aventurero sentido de la vida.

“La diferencia entre ellos estaba en que el padre veía la fotografía como una rama de la ciencia, de la misma forma que lo hacían muchos amateurs de la época, mientras que el acercamiento del hijo estaba motivado por su amor a las imágenes”, apunta Baring. “Lartigue nunca estuvo interesado en ninguna materia académica. Sus tutores tenían problemas a la hora de enseñarle, pero era muy rápido. Con diez años dominaba todos los aspectos técnicos de la fotografía. De salud delicada, era también muy dado a fingir enfermedades para saltarse las clases y ser libre. Sus padres se preocupaban, quizás en exceso por su salud, pero no había antibióticos y la tuberculosis mataba a 10.000 personas al año en París”.