La revolución del cine en la escuela

Una experiencia educativa pública en la que una película no fuera vista como el recurso de entretenimiento para sedar el aula en un día de lluvia, sino como una herramienta de experimentación, participación, expresión y relación con el mundo que nos rodea. En un oficio donde el negocio y la lógica capitalista dictan la rentabilidad del lenguaje cinematográfico, Colell sentía la necesidad de desatarse de esta deriva mercantilizada para formar parte de un proyecto comunitario y educativo en el que todo el mundo se involucrara sin importar su origen o clase social. Donde fragmentos de directores y autores como Chantal Akerman, Claire Denis, Jean-Luc Godard, José Luis Guerín, Robert Bresson o Agnès Varda abrieran el camino para la participación y experimentación del mismo alumnado haciendo ficción o documentales. Enseñar miradas para comprender y trabajar la propia a través de la cámara, el sonido y el espíritu de equipo.

“Cuando se lo cuentas a otros directores, de fuera, no se pueden creer que exista esto”, explica Meritxell Colell por teléfono desde San Sebastián, donde ultima su próxima película antes de presentar Dúo estos días en el Festival de Málaga. “Yo era muy joven cuando impartí los primeros dos talleres, solo tenía 23 años, pero estoy convencida de que sin Cinema en curs no habría podido dirigir por mí misma. He aprendido tanto de las docentes y de los niños y adolescentes, que ellos también son mis referentes”. En el certamen malagueño Colell se ha reencontrado con Carla Simón, que proyecta por primera vez en España Alcarràs, flamante ganadora del Oso de Oro en la Berlinale. “Carla y yo, de hecho, nos conocimos en Cinema en curs mientras hacíamos talleres con los alumnos. Desde entonces, compartimos nuestros procesos creativos y, si esto pasa, es por haber compartido comunidades”, explica Colell, poco dubitativa a la hora de definir este proyecto: “Es un acto de resistencia política”. Las cifras confirman que es una auténtica militante: desde que se estrenó con la escuela Bordils de Girona y en el instituto de Les Corts en 2007, ha acompañado más de 40 cortometrajes con alumnos de entre 11 y 18 años, curso escolar tras curso escolar. “En un mundo donde hay mucho ruido, Cinema en curs quiere acercarse a la posibilidad del silencio, donde los docentes acompañan a los alumnos y les dan espacio para la reflexión, trabajando su propia intuición y la capacidad para imaginar”, sentencia.

Carla Simón, con los alumnos de Cinema en curs.

Público interseccional

Desde 2005, Cinema en curs ha desarrollado más de 400 talleres en 95 escuelas e institutos en Cataluña. En el resto de los territorios (Madrid, País Vasco, Galicia, País Valencià, Alemania o México, entre otros puntos) han trabajado con 90 escuelas e institutos, con más de 160 talleres por los que han pasado creadores, más allá de Meritxell Colell o Carla Simón, como Pep Garrido, Celia Rico, Jonás Trueba, Alba Cros, Nely Reguera o Ángel Santos, entre tantos otros. Si algo tenían claro Núria Aidelman y Laia Colell, dos amigas que se conocieron estudiando en el Institut Montserrat de Barcelona y que quedaron profundamente marcadas por la exposición El siglo del cine en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) en 1995, era que el cine en las aulas podía ser pedagógico. Que los buenos maestros —como la profesora que las llevó a aquella muestra, Montserrat de Gispert— marcan para toda la vida y que, si conseguían contar con la colaboración de docentes capacitados, dispuestos a aprender e incluso a grabar planos de madrugada, si ponían en marcha este proyecto, no solo tenía que pasar en Barcelona o en el Eixample.

Desde la primera edición, en 2005, el proyecto ha viajado a ZER (escuelas rurales) y al extrarradio, porque la cultura no se tiene que hacer ni se tiene que vivir solo en la capital. “La diversidad geográfica era crucial desde que empezamos las reuniones con docentes y creadores, este proyecto es interseccional y no quiere privilegios. Aquí hemos trabajado con grupos de acogida en el Raval, con alumnos de escuelas rurales o de centros alejados de Barcelona...”, dice Laia Colell.

El proyecto está inspirado por el tratado La hipótesis del cine, del cineasta Alain Bergala. Su ADN está definido por la “pedagogía de la creación” y por lo que Stefan Zweig explicaba en El misterio de la creación artística (“No creo que nadie que visite un museo por primera vez en la vida, o por primera vez escuche una sinfonía de Beethoven, sepa amar sin más la obra maestra. Una obra de arte no se entrega a nadie a la primera embestida. Para sentirla bien, tenemos que volver a sentir aquello que el artista ha sentido”). La participación de todos los agentes (alumnos, docentes, cineastas) es crucial, pero también lo es la mirada sobre el entorno, acercándose a las diferentes generaciones y realidades socioculturales del espacio de convivencia. “La escuela tiene que ser permeable, no puede ser un espacio cerrado, una isla donde haces una vida unas horas y después sales y vuelves a casa, a tu burbuja de convivencia”, explica Aidelman. “Los alumnos aprenden a amar el lugar donde viven y el cine les da la oportunidad de conectarse y hacerse responsables de su comunidad”, añade Laia Colell. “La idea final es que el cine y su mirada formen parte de su vida”, dice Aidelman.

Los alumnos explican que el entusiasmo y el aprendizaje continuo son el motor de su experiencia, que Cinema en curs les aporta confianza en su creatividad, y que la huella del proyecto es inmensa, a la vez que cambia su comprensión del mundo y de sí mismos

Cinema en curs no solo es lo que transcurre en un taller o en la proyección de las películas del curso en la Filmoteca de Cataluña, en junio, cuando alumnos, docentes y cineastas viven su gran estreno con valoraciones de otros profesionales. Un intercambio de correos electrónicos, llamadas o videollamadas con docentes, antiguos alumnos o alumnos de primaria inmersos en pleno rodaje de un cortometraje de ficción esta misma semana confirma tres cosas: que el entusiasmo y el aprendizaje continuo son el motor de su experiencia, que Cinema en curs les aporta confianza en su creatividad, y que la huella del proyecto es inmensa, a la vez que cambia su comprensión del mundo y de sí mismos.

Laia Colell, con alumnos de Cinema en curs.

“Recuerdo los inicios del taller. ¿No es increíble que unas prácticas hagan la vida fascinante? Desde que empezamos a filmar Plans del món (Planos del mundo) los veo por todas partes. Lo mismo nos pasa a todas con las prácticas de ‘luz y rostro’: ahora, cuando vemos una pequeña línea de luz, nos emocionamos, sacamos el móvil o cualquier cosa con la que podamos filmar un retrato. Ya no me aburro por la calle. He aprendido a observar. La vida, remarco, es fascinante”. Esto escribió Sofia Niubò, alumna del Institut Moisès Broggi (Barcelona) en el curso 2018-2019, cuando hizo el taller con la docente Fanny Figueras y con Pep Garrido, en un texto con motivo del premio Pepón Coromina de la Academia del Cine Catalán para Cinema en curs en 2021. Un año después, Sofía no ha cambiado de parecer: “Antes de hacer Cinema en curs ya tenía nociones de cine, pero eran muy clásicas y comerciales. Aquí aprendí que el cine puede ser rápido y lento, que las emociones pueden activar un movimiento en la cámara y que todas las historias tienen derecho a ser documentadas”, explica en un intercambio de correos. “Es igual de especial la ciudad (Chantal Akerman) que la montaña (Raymond Depardon); es tan importante quien cuida (Nicolas Philibert) como quien reivindica (Agnès Varda). Además, hicimos un cortometraje entre 30 personas. Sí, se dice pronto”, rememora, riendo, y añade, rebelándose contra el envanecimiento de la figura del autor que imperaba en el pasado: “Quizás François Truffaut estaría cabreado al ver que no hay autor, en singular, sino que lo fuimos todos y todas”. Figueres confirma el poso del proyecto. “Una de las cosas más bonitas es cuando una alumna me envía algún mensaje porque ha ido al cine o porque en la universidad han citado algún referente que ella ya conoce porque lo hemos trabajado”, explica esta profesora de Artes, que desde 2011 trabaja con grupos de secundaria y bachillerato en institutos como el Narcís Monturiol o el Moisès Broggi, en Barcelona.