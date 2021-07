La reacción de Charles Dickens ante el brote de difteria de 1856

Una enfermedad extraña y espantosa está causando muertes en todo el mundo. Los médicos están divididos y es difícil establecer una fotografía precisa de lo que está ocurriendo. Las autoridades tratan de evitar el pánico, los viajes se han visto interrumpidos y hay noticias falsas por doquier. Todo esto ocurría en agosto de 1856, cuando Charles Dickens cogió su pluma para escribir una carta a Sir Joseph Olliffe, un médico de la Embajada británica en París.

Hace poco descubrí esta carta en el curso de mis investigaciones sobre la abundante correspondencia vital del gran escritor. En la misiva, Dickens le daba las gracias al doctor por alertarle sobre el brote de difteria que se había producido en Boulogne-sur-Mer, en la costa norte de Francia, mientras el escritor se encontraba allí de vacaciones. En realidad, tres de sus hijos estaban escolarizados en la región, y se preparaban para iniciar el nuevo curso. Dickens le dijo al médico: "No me cabe duda de que no podríamos estar en una situación más saludable, en una casa más limpia. Pero, aun así, si nos ordenara que nos marchásemos, nosotros obedeceríamos".