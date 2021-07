En El orden alfabético Juan José Millás describe un mundo imaginario en el que los libros vuelan en libertad, pero acaban extenuados en su viaje y sus cadáveres se despeñan sobre los transeúntes aterrados. Semejante recreación literaria de Los pájaros, de Hitchcock, entusiasmó a Francisco Ayala, con quien mucho pude especu­lar sobre el futuro del libro, cuestión que obsesionó a innumerables escritores a partir de la invención de los medios electrónicos, primero, y de Internet, después. La pandemia del coronavirus, que amenaza con romper el orden social, permite preguntarnos si acabará también con el orden alfabético en el que aquel se apoya.

Poco antes de la publicación de la novela de Millás, en mi ensayo sobre La Red yo apostaba por la supervivencia de los libros con tal de que fueran capaces de adaptarse a la nueva civilización, aunque no obviaba los peligros que se cernían sobre ellos. Me convenció sobre todo una reflexión temprana de Umberto Eco en la que decía que tras 12 horas frente a la computadora sus ojos eran como dos pelotas de tenis y sentía la necesidad de arrellanarse para leer un periódico o incluso un poema. Luego se quejó en público de que durante años la única pregunta que le hacían en todas las entrevistas era sobre la muerte del libro. “Como comienzo a tener alguna idea sobre mi propia muerte", dijo, "pienso que lo repetitivo de la pregunta expresa una verdadera y profunda inquietud”. La misma que planteé a Bill Gates en una entrevista para este periódico después que tuve la oportunidad de visitarle en su casa de Seattle, una mansión cuyo principal tesoro consistía en una amplísima y espectacular biblioteca. Enseguida me explicó que los periódicos estaban condenados a desaparecer, pero los libros tenían valor por sí mismos no solo por su contenido, sino también como objetos, y perdurarían en el tiempo.