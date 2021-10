La metamorfosis de la economía que deja la covid

Muchos son los cambios imprimidos por la pandemia que están aquí para quedarse. Unas mutaciones que, al fin, conducirán al mundo por unos derroteros nuev os que dejarán claros ganadores y perdedores. La desigualdad es seguramente el mayor peaje a pagar en una sociedad a la que le cuesta repartir equitativamente las vacunas, los trabajos o la formación; la riqueza, en definitiva. Un reciente documento del Fondo Monetario Internacional (FMI) asegura, tras comparar los efectos de la covid con cinco grandes epidemias anteriores de este siglo (SARS, H1N1, MERS, Ébola y Zika), que este virus ha provocado "una disminución persistente en el nivel del PIB per cápita, con efectos duraderos en desigualdad de ingresos y un aumento en el número de ciudadanos que viven en la pobreza absoluta de unos 75 millones de personas". Todo indica que esta brecha está más cerca de acentuarse que de estrecharse.

Empleo híbrido

Tras el trabajo en casa precipitado y obligado por los confinamientos, las empresas ya no volverán a lo de antes; se imponen las nuevas formas de trabajo híbridas. En 2020, el empleo en remoto se multiplicó por cuatro y, aunque durante este año la proporción se ha reducido, las cuatro quintas partes de las organizaciones aseguran que van a hacer más teletrabajo y a acelerar la digitalización del empleo, explica el economista.

Automatización

La pandemia ha acelerado vertiginosamente la digitalización de las organizaciones. "Cada vez usamos más robots, más algoritmos, más inteligencia artificial en la prestación de servicios. Los robots no enferman de covid, no causan baja", aprecia Rafael Doménech. Si entre 2010 y 2019, la década anterior al coronavirus, se había multiplicado por 2,5 la automatización en el planeta, todo hace pensar que en 2022 se habrá multiplicado por cuatro respecto a 2010, continúa el catedrático de Economía Aplicada por la Universidad de Valencia. Ello no significa, desde su punto de vista, que haya ni menos trabajo ni más desempleo: "Tenemos tasas de paro muy elevadas, aunque al mismo tiempo estamos en los niveles más altos en número de vacantes de la última década en países como Estados Unidos". O en el Reino Unido, apoya García Montalvo, quien cree que mucha gente que salió del mercado laboral con la crisis no ha vuelto a propósito. Está esperando una oportunidad de trabajo distinta y ello está provocando que los salarios suban. "En Estados Unidos aumenta el salario mínimo e impulsa el interés por robotizar las organizaciones, lo que a corto plazo generará desajustes, pero a largo plazo contribuirá a que los sueldos suban", aprecia.

Comercio electrónico

Todo esto tiene que ver con el auge del comercio electrónico y el consumo no presencial a causa de la covid. El hogar ha adquirido un protagonismo inusitado, ha revolucionado negocios como la comida a domicilio o el consumo de contenidos digitales en streaming, tendencias que han llegado para quedarse, en opinión de Doménech. "En abril de 2020, el consumo presencial cayó un 51% en España. El no presencial subió un 20% y estabilizó su crecimiento en el 40% durante la segunda mitad del año pasado. Hoy, los datos del gasto con tarjetas muestran que el consumo no presencial está un 46% por encima de agosto de 2019. La tendencia se consolida", estima.

Y da lugar a nuevos negocios como el denominado live shopping, una suerte de teletienda digital que, a través de vídeos en vivo, permite a los usuarios conocer las propiedades de cualquier producto de forma entretenida y a las compañías colocar sus artículos en línea mientras interactúa con sus clientes. En China este formato, que ahora llega a Europa y España, ya representa el 10% del comercio electrónico, con más de 265 millones de usuarios, explica Alfredo Ouro, fundador de Onlive.site, una empresa especializada en desarrollar este tipo de plataformas de venta. Se calcula que en 2023 moverán 75.000 millones de dólares en Estados Unidos. En agosto de 2020, Tommy Hilfiger realizó su primera emisión con más de 14 millones de espectadores y vendió 1.300 sudaderas en tan solo dos minutos.

Pago sin contacto

El apogeo del comercio electrónico y el miedo al contagio de coronavirus han provocado otra tendencia que permanecerá con nosotros: el pago sin contacto. Si 2020 fue el año récord en el número de operaciones con tarjetas —mientras las retiradas de efectivo se redujeron un tercio—, en el primer trimestre de este año aumentaron más del 15%, acorde con los datos del Banco de España. Un auge que ha disparado la utilización de aplicaciones como Bizum, que duplicó sus usuarios en 2020 y multiplicó por 3,6 sus operaciones, o de los teléfonos y relojes inteligentes. Tanto que Amazon ha puesto en marcha tiendas piloto en las que se reconoce al cliente y detecta su método de pago sin hacer nada, como ya sucede en China.