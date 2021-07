La historia detrás del dibujo

Para afrontar el aburrimiento en días pasados decidí hacer un dibujo en la pared de mi cuarto; me propuse no utilizar reglas, medidores ni nada que me ayudara, ese dibujo lo tenía que hacer COMPLETAMENTE por mí misma. También me prometí que ese dibujo iba a ser mi única herramienta para expresar mis sentimientos; en vez de llorar, dibujo, en vez de enojarme, dibujo, en vez de preocuparme, dibujo. De esta manera puedo estar segura de no herir a nadie.

Mientras lo dibujaba

En los días que estuve haciendo el dibujo me ocurrieron muchas cosas. Primero, me quedé sin trabajo.

Yo siempre traté de dar lo mejor de mí y ENSEÑAR todo lo que supiera para formar mejores personas. Tristemente, una persona realizó una mala acción que me afectó, así que sin importar lo bien que estuviera haciendo mi trabajo, me quedé sin empleo. Solo tengo 24 años, no pensé vivir una experiencia así a tan temprana edad, así que me puse a buscar otro trabajo porque, a la vez, estaba asustada, ya que ahora no tenía nada seguro, tenía que empezar desde cero, como cuando empecé hace 5 años, pero ahora siendo mayor.

Un amigo que me había visto trabajar le habló de mí a un conocido que tenía en una empresa, y me contactaron. Por política de la empresa, si yo quería trabajar con ellos, debía empezar desde abajo. La empresa pensó que tal vez eso no me gustaría, pero ¿para mí? ¡EXCELENTE! Iba a empezar desde abajo con TODOS LOS CONOCIMIENTOS que adquirí en 3 años de trabajo, iba a vivir lo MISMO sin tener que experimentar a prueba y error, así que esta vez no iba a equivocarme tan fácil. Estuve feliz, sentí que todo se había arreglado, y todo ese tiempo…. Dibujé.

Me encontraba ya felizmente trabajando, parecía que todo estaba solucionado, y entonces llega la pandemia… Yo dije ¡Bueno! ¡Al menos tengo trabajo! La empresa donde estaba trabajando cerró, pero yo sabía que aún nos iban a seguir pagando.

Nos citaron un día para ir a hacer limpieza. Mi gerente me llamó a su oficina y me hizo el comentario de que mi contrato era por un mes, vencía en una semana, así que, si no estaba abierta la empresa, no me podían renovar contrato, quedaría desempleada DE NUEVO.

Mi gerente me dijo que no me desanimara, que en cuanto abriera la empresa ella me podría recontratar pero ¿se imaginan todo lo que me cruzó por la cabeza en ese momento? Pandemia, lejos de mis padres y ¿desempleada? Yo me ¡ATERRÉ! Lloré… y dibujé. Decidí ser paciente y esperar a que mi contrato venciera, faltaba una semana, no quería estar preocupada todos los días de una semana entera, así que esperé, y dibujé….

Llega el día en que mi contrato vence y mi gerente se comunica conmigo. Me dijo que habló con su jefe y le dijo que no podían perder un elemento como yo y que me renovarían el contrato, aún con la empresa cerrada. Para mí fue un gran RESPIRO recibir esa noticia. Y bueno, aquí va lo que aprendí con todo este proceso.

Aprendizaje 1:

NUNCA se sientan confiados con algo, NUNCA caigan en conformismo ni dejen de exigirse a sí mismos. A veces sabemos que podemos dar más, pero estamos en un lugar donde nadie nos felicita por lo que hacemos ni nos exige lo que no hacemos; estamos “bien” y dejamos de esforzarnos. Nunca dejen de hacerlo porque les aseguro que no SIEMPRE va a ser así, la vida puede dar giros inesperados y cuando mejor estamos, nos lleva hasta abajo, pero es porque nos conformamos, porque nos dejamos de exigir, y ahora si TENDRÁS que exigirte, porque estás hasta abajo y TIENES que salir de ahí.

Aprendizaje 2:

No importa donde estén, SIEMPRE den lo mejor de ustedes. No importa si fueron el presidente de la nación y ahora tienen que barrer calles, SIEMPRE háganlo excelente y les prometo que ALGUIEN desde arriba, una buena persona, va a ver cómo nos esforzamos y nos va a ayudar a subir.

Conclusión - DIBUJEN:

No me refiero a que hagan un dibujo en su pared, me refiero a que dibujen, bailen, pinten, corran, hagan ALGO para expresar sus sentimientos de una manera sana, porque la mayor parte de la gente que hiere es gente herida que no ha sabido cómo expresar todo su dolor, y agrede a otros, pero si esas personas “dibujaran” habría menos peleas y podría ser el comienzo de “un mundo diferente”… y mejor.