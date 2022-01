La ficción criminal no descansa

Los primeros meses del año son uno de los mejores momentos para el género negro en las librerías. Empujados por la fuerza de una BCNegra cada vez más internacional y potente, las editoriales se animan a presentar algunas de sus mejores bazas para captar lectores y entrar en la conversación generada por la cita barcelonesa. Si, además, se suman unos cuantos debuts españoles con buena pinta (habrá que ver luego), el aliento incombustible de algunos clásicos (vivos y ya fallecidos, de Don Winslow a Andrea Camilleri) y otras apuestas fuertes en géneros aledaños (espionaje y true crime, sobre todo) nos encontramos con un menú inabarcable y que acelera el pulso de este lector solo con pensarlo.

Don Winslow es el nombre propio de este inicio de temporada. El autor de El poder del perro o El cártel recibirá en febrero en Barcelona el premio Pepe Carvalho por una carrera jalonada con alguna de las novelas más potentes del género en las últimas dos décadas. Habrá que esperar, sin embargo, hasta abril para leer Ciudad en llamas (Harper Collins), el inicio de una serie sobre la mafia cuya primera entrega responde a la ambición de la empresa. Antes tendremos otros grandes nombres. En enero, el escocés Charles Cumming cierra con Conexión Londres (Black Salamandra) su serie de Thomas Kell, lo mejor que he leído en espionaje desde John Le Carré y Charles McCarry. Ella entró por la ventana del baño (Alfaguara) es la nueva entrega de las aventuras y desdichas de El zurdo Mendieta, la serie que ha colocado a Élmer Mendoza entre los autores más destacados de la ficción criminal en español. Pueden leerla directamente o irse a la primera de la serie (antes en Tusquets) y engancharse a este personaje y al lenguaje, puro alarde literario, de Mendoza. Si no saben o no han frecuentado la narcoliteratura, este es su autor.