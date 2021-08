La debacle económica y profesional de Robert de Niro

Robert de Niro no está pasando por sus mejores momentos. La pandemia por la covid 19 ha hecho mella en sus finanzas debido a que dos de las principales fuentes de ingresos del actor, el cine y la gastronomía, se han visto gravemente afectadas. De Niro es dueño de una las cadenas de restaurantes y hoteles más de moda en Estados Unidos y parte de Europa, Nobu, cuya actividad y beneficio se han visto mermados por la crisis sanitaria. Un escenario similar al que padece el sector cultural desde que hace poco más de un año estallara el coronavirus. A esta situación hay que añadir la batalla legal que mantiene desde 2018 con su exesposa, Grace Hightower, que lo sitúa al borde de la bancarrota.

El supuesto alto tren de vida de ella y el acuerdo prenupcial por el que debía pagarle un millón de dólares al año tras su separación —cifra que De Niro ha reducido casi a la mitad alegando problemas de liquidez— podría haber forzado al actor a aceptar trabajos en la pantalla que no siempre son de su agrado, según dijo recientemente su abogada. "El señor De Niro tiene 77 años, y aunque ama su oficio, no debería verse obligado a trabajar a este ritmo prodigioso. ¿Cuándo terminará eso? ¿Cuándo tendrá la oportunidad de quizás no coger todos los proyectos que se le presenten? ¿O no trabajar seis días a la semana durante 12 horas al día simplemente para saciar la sed de la señorita Hightower por Stella McCartney?", alegó Caroline Krauss durante una audiencia virtual dentro del proceso de divorcio que se dirime en Manhattan.