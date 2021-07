La cultura Maradona

Diego Armando Maradona era más que un jugador de fútbol: era una estrella pop. En vida, le pusieron su nombre a calles, iglesias, estadios, ríos; ha inspirado decenas de canciones, libros y películas; Dolce & Gabbana hizo desfilar su camiseta por las pasarelas de la alta costura; su busto ha sido reproducido en estatuas, murales, camisetas, chapas, banderas, y en casi cualquier otro objeto imaginable.

“Si he logrado ser mito viviente, yo no me lo propuse”, le dijo en 1999 a la revista Rolling Stone, aunque hablara de sí mismo en tercera persona. “Por defender a la gente como quiero defenderla, no me creo un mito. Pero los argentinos saben que El Diego no les metió la mano en el plato de comida”. La fama mundial de Maradona llegó a ser tan grande desde finales de los ochenta que poco a poco, mientras engordaba la leyenda, fue perdiendo el control de su propia vida. Eduardo Galeano escribió que Maradona era “una especie de Dios sucio, pecador. Cualquiera puede reconocer en él una síntesis de las debilidades humanas, o al menos masculinas: mujeriego, tragón, borrachín, tramposo, mentiroso, fanfarrón, irresponsable”.