La artista reflexiona sobre la materialidad de la fotografía y la sostenibilidad a través de una obra que utiliza las plantas como elemento fotosensible

La lectura de estos tratados hizo a la artista plantearse varias cosas: "Dado el deterioro medioambiental que estamos experimentando, ¿los materiales que utilizamos hoy existirán mañana? ¿Por qué producir y acumular en una era de emergencia climática en la que la producción, sea de bienes o de imágenes, resulta apabullante?", se pregunta. De ahí que, estructurado en cuatro partes, The Pigment Change se presente como una reflexión sobre la creación y la materialidad fotográficas, aunando muchas capas y lecturas. Nos traslada de los inicios del medio hasta la actualidad, revisando conceptos como la reproducción, la trasmisión, la fragilidad y la perdurabilidad, conceptos que se expanden más allá de lo aplicable al medio fotográfico, para hacernos reflexionar sobre nuestra relación con el mundo natural y el futuro de nuestra existencia.

"Yo entiendo la fotografía como un proceso muy primitivo, o etimológico; como escribir con luz. El hecho de pueda haber una cámara o un papel, algo accesorio, no es primordial. La fotografía es un proceso, no un resultado. Todo lo que forma parte de ese proceso es un trabajo fotográfico", sostiene la artista. Así en la primera parte del proyecto, The act of producing, Romero imprime las imágenes de sus manos sobre una serie de hojas que somete a largas exposiciones de luz solar a lo largo de días o semanas, durante los cuales la planta, con el fin de sobrevivir, romperá los pigmentos de clorofila (verdes) para producir carotenoides (amarillos). Las imágenes quedaran fijadas con resinas. "Las manos que imprimo en las hojas no se evidencian de una forma clara", destaca la fotógrafa. "A veces son casi imperceptibles, como lo eran las de mi abuela, que cultivaba la tierra y hacía crecer los jardines. Son manos femeninas invisibles, que trabajan la tierra que después pasará a manos de otros como un auténtico legado".

Tan invisibles como lo fueron las de Sommerville y las de muchas otras mujeres que investigaron sobre la botánica y la fotografía en el siglo XIX.

Offspring surge del diálogo de la artista con su madre para explicarle su decisión de no traer hijos al mundo como consecuencia de la crisis climática. "Creo que mi postura de no dejar descendencia en estas circunstancias medioambientales tan preocupantes es fruto de un instinto de protección, diría que incluso maternal", matiza Romero.

"Lo asocio a las estrategias de reproducción selectiva utilizadas por las plantas, como la Welwitschia mirabilis que vive en el desierto y solo produce dos hojas en toda su vida".

Así la autora quiso expresar visualmente su postura a través de una secuencia de imágenes que, a lo largo de treinta días, documenta el nacimiento de una nueva hoja en una Alocasia.

De igual forma, en Family Album la fotógrafa proyecta los negativos de su álbum familiar directamente sobre un panel vertical de cultivos de berros.