Kae Tempest: "El lenguaje nos ayuda a desmantelar el patriarcado"

¿Más vaporoso que nunca? "No, yo no creo que estos tiempos nos alejen más de la realidad, o del presente, que otros. Antes de internet teníamos la televisión, y antes, los periódicos y las revistas, y en general todo lo que te evita pensar en ti. Siempre ha sido difícil vivir el presente. No podemos evitar pensar en el futuro y en el pasado. Religiones como el budismo a veces no hacen más que insistir en resituarnos en el ahora. En el fondo siempre estamos huyendo de aquello que no nos gusta del presente, pero el arte lo detiene todo. Nos iguala. Porque se dirige a una parte de nosotros que no está consciente. Que no tiene nada que ver con esa especie de juego en el que consiste estar vivo. Se dirige a nuestra parte secreta, el inconsciente. Por eso cuando recitas un poema se produce una especie de comunión", contesta.

Noticia Relacionada Contagios a la baja

Es un mediodía de abril, Tempest está en su casa, en Londres. ¿Es lo que ocurrió cuando Amanda Gorman recitó aquel poema durante la toma de posesión de Joe Biden? "Sí. No importa de dónde vengas ni lo que sea por lo que estés pasando en el momento en el que escuchas un poema. Está hablando con una parte de ti que es, de alguna forma, idéntica en todos", asegura. Así, el arte es una suerte de pegamento social. Aquello que demuestra que "es más lo que nos une que lo que nos separa", dice. "¿Y no será que si hemos evolucionado como especie es porque hemos cooperado y no porque hayamos salido a cazar queriendo volver cada uno con la mejor pieza?", se pregunta. Entonces, ¿por qué hemos creado un sistema que nos enfrenta? "Lo que temo de esta época es que la conciencia parece estar siendo dirigida", responde.

En el centro de Conexión hay un encuentro en un parque con un tipo que vive en la calle y va a todas partes con un libro de poemas de Derek Walcott. El parque estaba en Sídney. Tempest emborronaba versos en una libreta mientras hacía tiempo para dar una charla en una librería. "Acostumbro a salir a la calle y tratar de hablar con alguien cuando estoy de gira. Cuando tu vida consiste en subir a un escenario, uno puede llegar a sentirse muy solo. Y nada me gusta más que la gente. Salí y hablé con ese hombre. Le dije que era poeta. Y él me habló del poemario de Walcott. Me dijo que había sido un regalo de su madre y que era lo único que poseía. Me pareció hermoso. Cuando volví a la librería me encontré con un ejemplar de El libro rojo, de Carl Jung, abierto por la página en la que hablaba sobre el espíritu de los tiempos y el espíritu de la profundidad. Lo tenía", recuerda.