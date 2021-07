Joan Rabascall, el artista atómico

A menudo, pienso en la crítica de arte como un modo de escribir historias. Cuando uno escribe historias debe preguntarse cómo estructurarlas. Qué va antes y qué va después, cuáles son los espacios que hay que dejar entre las cosas, dónde intuir relaciones casuales. Me pasa especialmente con las exposiciones que me empujan a mirar hacia atrás. Por la de Joan Rabascall (Barcelona, 1935) en Tabacalera, ideada por Berta Sichel, merodeo desde posiciones contrarias, queriendo decir esto y su contrario. Algo que me pasa a menudo, también.

Una de sus obras más conocidas, Devuelto al remitente, me traslada a 1971, cuando se empezó a gestar lo que sería la primera manifestación del arte conceptual catalán, que coincidió con la lectura internacional, un año después, de los Encuentros de Pamplona, punto de inflexión en el devenir artístico del país. Un arte débil, se decía entonces, que había tenido su punto de arranque en la poética de Joan Brossa. Su máxima era eliminar el individualismo en el campo de la creación artística y buscar un público más amplio y menos elitista. En su fascinación por lo pobre, lo revulsivo y los materiales heterogéneos, eran artistas con una fuerte denuncia del mercantilismo que luchaban por salir de los límites de lo convencional y de los espacios cerrados en las galerías.