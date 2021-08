Jimi Hendrix en la soledad de su habitación

Subió un escalón al trasladarse a Harlem en 1964. Fue contratado por figuras como los Isley Brothers o Little Richard, pisó los estudios de grabación pero su pirotecnia instrumental chocaba con las rigideces del soul. Podemos imaginar la frustración de Jimmy, conmocionado por las rupturas provocadas por Bob Dylan y los grupos británicos. En 1966, optó por el lado bohemio: instalado en el Greenwich Village neoyorquino, actuaba por pequeños locales como Jimmy James & the Blue Flames. Su arsenal sonoro y su espectacularidad escénica llamaron la atención de visitantes ingleses. Chas Chandler, bajista de The Animals, decidió que aquel fiera podía tener futuro comercial en su país.

Aterrizó en Londres el 24 de septiembre. Esa misma noche apabullaba a los espectadores de un club y conocía a su primera novia británica. Se estilizó su nombre como Jimi y un mes después ejercía como telonero de Johnny Hallyday en el Olympia parisino. Intenten imaginar el pasmo general ante aquel cyborg, combinado de hombre, guitarra, pedales y amplificador. La plana mayor de los hacheros británicos, desde Eric Clapton a Jeff Beck, se quedó aterrada: aquel guitarrista zurdo ponía en peligro su modus vivendi.

Felizmente, Hendrix carecía de maldad. Saltaba a tocar al escenario de cualquier local que pisara, por gusto y por aprender. Y aprovechaba los huecos en el estudio para probar ideas, maquetar canciones, experimentar (de hecho, terminaría encargando un estudio a su medida, Electric Ladyland). También compró un magnetofón que se llevaba en sus viajes: melómano voraz, grababa a artistas insospechados. Próximamente, se publican extractos del concierto de Joni Mitchell que Jimi registró en un club de Ottawa en 1968, tras pedir permiso a la canadiense, recordándole que compartían discográfica: Reprise Records.

En verdad, el magnetofón era por encima de todo un instrumento de trabajo. Hacia 1970, en su piso neoyorquino, armado con su voz y su guitarra acústica Martin, vertió 16 canciones nuevas, como preparativo para un próximo disco. Había cierto hilo autobiográfico y lo bautizó como Black Gold. El tal Oro Negro era su alter ego, en la línea de los superhéroes de Marvel. Su agitada vida durante sus últimos meses impidió concretar el proyecto, aunque tres temas tuvieron versión eléctrica: el etéreo Drifting, ese galopante Stepping Stone y su reacción a la guerra de Vietnam, Machine Gun.