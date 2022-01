Jill Freedman, una fotógrafa en la ciudad del miedo

Freedman llegó a Nueva York en 1964. Se instaló en un apartamento en el bajo Manhattan, en Sullivan Street, donde como autodidacta montó un cuarto oscuro en el que trabajó durante 24 años y consolidó su prestigio como fotógrafa de calle. Al igual que a Brassaï, le atraía la noche y como su admirado y más mordaz antecesor, Weegee, solía llegar de los primeros a la escena del crimen. Si de este último se decía que lo lograba mediante una radio instalada en su coche que conectaba directamente con la policía, Freedman consiguió, algo que hoy quedaría por ver si es posible, empotrarse, desde 1978 hasta 1981, dentro del propio cuerpo policial, en dos comisarias de Manhattan que cubrían Times Square y Penn Station así como el East Village. De aquellas noches de desvelo, salpicadas de sangre, de alcohol, de trifulcas y de furia pero también a veces del humor, de la ternura y de la vulnerabilidad de sus protagonistas, se nutre Street Cops. El monográfico se publicó por primera vez en 1981 y, tras permanecer durante casi tres décadas descatalogado, Setanta Books lanza una nueva edición.

Tras un chivatazo, dos policías aguardan de perfil en el angosto pasillo que conduce a la puerta detrás de la cual que se halla el supuesto criminal armado. Uno de los agentes lleva en la mano derecha una pistola, el otro, en la izquierda, un puro. Entremedias, no muy lejos, pero invisible, se encuentra la fotógrafa, dispuesta también a disparar. "Golpearon la puerta y pidieron al hombre que saliera", escribe la autora, "No había armas. Pero si hubiese salido disparando, ¿dónde habrían ido a parar?". Cada fotografía encierra una historia en sí misma.

Un relato que no solo retiene la ineludible realidad que abraza el momento sino que se ve enfatizado por la escritura de la autora, tan descriptiva con su cámara como en sus textos. Son imágenes directas y crudas, que desvelan un interés quizá más antropológico que crítico, enfatizando las distintas facetas de la labor de la policía, a quien da voz en los textos intercalando los comentario de distintos agentes con los suyos propios.

"A veces una se pregunta a sí misma: ´¿Qué buscas? ¿Qué es lo que te hace deambular por Harlem o el Sur del Bronx en medio de la noche?", escribe Freedman. "La única cosa que se interpone entre uno y la gente de la calle es el miedo", asegura un policía " Si no te tienen miedo, no te respetan. Si no te respetan, estás muerto".