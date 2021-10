Jackie Leven, belleza en las heridas

Ian Rankin escribió en Twitter hace una década: "RIP Jackie Leven. Caballero, compositor poético, dotado guitarrista, contador de historias. Todo un honor llamarte amigo". Era la despedida del célebre autor de novela negra escocés al músico con quien había compartido un disco y una gira. Rankin conocía bien la grandeza de su paisano, pese a que en vida su garganta privilegiada y sus canciones fueran ignoradas hasta el delito. El público, que no la crítica, apenas reparó en Leven, salvo irredentos fans escandinavos o alemanes. Un desdén que tal vez aún sea reversible, justo cuando se acaban de publicar un recopilatorio de su carrera, Straight Outta Caledonia, y un álbum de homenaje, The Wanderer: A Tribute To Jackie Leven.

Seguro que no ha resultado sencillo elegir los cortes del primero, porque Leven se labró una discografía tan apabullante desde 1994 hasta su muerte por cáncer, en 2011, que su legado rebosa sinceridad y maestría. Es imposible decantarse solo por una decena de dichas composiciones, donde rock, folk británico, soul celta, americana y pop sixties afloran entrecruzados. Lo evidente, nada más echar un vistazo, es que él nunca buscó ser asequible: tituló, por ejemplo, ´The Sexual Loneliness Of Je­sus Christ´ el tema que abre el recopilatorio. Y puestos a añadir desolación a tamaña soledad sexual, incluyó voces reales de trabajadores despedidos de un astillero. Esta vertiente poliédrica no es la única del cantautor de Fife, en el sureste de Escocia; antes llegaron el Leven psicodélico y el Leven del pospunk. Y no hay duda de que en las oscilaciones le echó una mano su agitada trayectoria. "Sé que tenéis que comprar las canciones. Solo recordad una cosa: yo también he pagado un precio. Y valió la pena", reflexionaba sobre su recorrido artístico y vital.