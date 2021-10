Historias desde el campamento migrante

"Sigo yo, sigo yo, sigo yo", gritan un grupo de niñas que buscan ser la siguiente participante en brincar la cuerda.

Hay un reto. Brincar más veces que la anterior.

-¿Vos cuántas hiciste?

- Nueve

La nueva participante lo intenta. Brinca una vez, brinca otra y la tercera falló. Se lleva las manos a la cara porque le da pena no haber brincado más.

Nadie se burla. En el campamento migrante instalado en la Plaza de la República todas las niñas son amigas. No importa donde nacieron. Guatemaltecas y hondureñas ríen juntas.

Las acompaña Daniel, un guatemalteco con experiencia en educación. Es quien coordina el juego de brincar la cuerda, que es el preferido de las niñas.

-¿Eres quién coordina los juegos?

-Pues tratamos que se la pasen bien por qué no sabemos cuánto tiempo estaremos aquí.

Las niñas son más tímidas para hablar con extraños que se acercan a la Plaza de la República. Nunca andan solas. Siempre se acompañan de una amiga.

Pero son más curiosas. Ven a la gente que se aproxima. Y ríen cubriéndose la boca con sus manos. Luego se echan a correr y desde lejos vuelven a ver a la persona.

A diferencia de los niños migrantes, las niñas no se alejan de la casa de campaña en donde duermen junto a sus padres. Sienten seguridad cuando están bajo la mirada de sus padres o de alguien en quien confían.

Brincar la cuerda ya es prácticamente un juego en desuso por las niñas mexicanas, pero en el campamento migrante, a falta de videojuegos o internet, brincar la cuerda es un pasatiempo que genera competencias.

Daniel las organiza. Tienen que hacer una fila y esperar su turno. Una a una pasa a brincar la cuerda siempre deseando ser la mejor saltadora.

No se cansan de brincar. Jugando pasan el tiempo y olvidan un poco de por qué tienen que dormir en un campamento improvisado

-¿A dónde van?

-A Estados Unidos.

-¿Por qué van allá?

-Es lo que dice mi papá.

Ignoran el significado de la palabra migración. La escuchan mucho, pero no la entienden. Saben que están en un ciudad que no les pertenece y lo que sí les pertenece lo tuvieron que dejar.

No comprenden las razones para dejar su país. Son niñas, pero ya escucharon historias de personas amenazas de muerte, como algunos de sus padres.

No hay premios por saltar la cuerda.

Sólo son niñas divirtiéndose en medio de un caos.

´Tengan compasión´

Seis niños con habilidad de un campeón enrollan una cuerda a un trompo. Otro niño grita: ¡tengan compasión! Pero nadie hace caso. Con destreza lanzan su trompo contra un indefenso trompo que en medio de un círculo pintado en la tierra aguarda a los "proyectiles".

Es un grupo de niños que comparten historias semejantes.

Son niños migrantes que viven en el campamento instalado en la Plaza de la República. Un grupo multinacional. Guatemaltecos, hondureños, salvadoreños. A los niños no les importa en dónde nació el amigo con el que juegan al trompo.

Jugar al trompo es el pasatiempo favorito de los niños. No hay videojuegos, no hay espacio para el futbol. El trompo mexicano fue rescatado por los niños migrantes. Aunque es un trompo moderno. Es de plástico y son de muchos colores.

-¿Ya jugaban al trompo en sus países?

-No, aquí aprendimos

No dejan de jugar. Lo lanzan con mucha fuerza para hacer "bailar" al trompo girando en su punta a una gran velocidad sobre tierra de lo que fue un jardín de la Plaza la República. Luego extienden la cuerda sobre la punta para jalarlo y elevar el trompo al aire -pero que siga girando- y lo atrapan con la palma de la mano, donde el trompo sigue girando.

De jugar todos los días y a todas horas se han vuelto expertos.

Son reglas sencillas. En la tierra hacen un círculo. Y cada jugador tiene que lanzar su trompo. Si "pica" afuera del círculo tiene que colocarlo dentro del círculo para que lo demás lo ataquen. A veces pasa que destruyen al trompo que esta en el círculo. Por eso gritan: ¡tengan compasión! Para que no arruinen su juguete.

-¿Quién les dio los trompos?

-Los compramos aquí en la farmacia.

-¿Cuánto cuestan?

-25 pesos

Las edades de los niños varían. Van de 6, 7, 8 y 9 años. El más grande tiene 13. Acompañan a sus padres en su travesía por llegar a Estados Unidos. No saben a dónde van, sólo saben que buscan estar mejor.

Andan con mucha libertad en la Plaza. No se van lejos. Saben que no deben salirse de la Plaza y si quieren ir a la farmacia piden permiso a cualquiera de los migrantes.

-¿Por qué no hay niñas jugando al trompo?

-Sí hay unas niñas que juegan pero a muchas no les gusta.

Los niños han perdido la noción de cuánto tiempo llevan en el campamento y de cuánto tiempo están fuera de su país. No saben por cuál ciudad salieron de su país ni cómo entraron a México.Confían totalmente en sus padres.

En el campamento descubrieron que hay mexicanos, guatemaltecos, hondureños. Pero se miran entre sí y ven que todos son iguales. La discriminación es invento de los adultos.

-¿A dónde se dirigen?

-A Estados Unidos. Dicen que allá estaremos mejor.

No entienden qué es la migración ni entienden porque no los dejan ir a Estados Unidos. Sólo entienden que no deben dejar la Plaza de la República y estar siempre a la mirada de sus padres.

Sólo se concentran en jugar. Al fin, únicamente son niños con una sonrisa contagiosa.

Y todos quieren ser el mejor en el trompo.





La nueva familia

Su vida familiar era un suplicio. No comprendía la tortura que sufría. Sólo era un niño y su sufrimiento lo recibía de sus propios padres.

Como pudo fue a la escuela. Mas que todo, su familia cumplió con su obligación. Pero no había amor.

Escuchó de otros la idea de emigrar a Estados Unidos. No en busca de un sueño americano, sino de la paz que se le había negado.

Es Alejandro. No oculta su motivo de dejar su natal Guatemala.

-¿Por qué dejaste a tu país?

-Sufría violencia familiar. Quería irme muy lejos.

Dice que nació en Quetzaltenango, pero no le gusta hablar de su ciudad. No tiene buenos recuerdos.

Su deseo de alejarse de la violencia de su casa le hizo aventurarse a ser un migrante más que llega a Reynosa y se instala en el campamento de la Plaza de la República.

-¿Qué edad tienes?

-Tengo 20 años. Nací cuando destruyeron las Torres Gemelas.

Su travesía incluye viajes en tráileres, autobuses, caminando, lo que sea para llegar a Estados Unidos.

-¿Dónde duermes?

-Donde sea, a veces en una casa de campaña, a veces me meto en otra, donde sea. O en el suelo.

Dormir con seguridad es un privilegio que desconoce. Ha dormido en donde ha podido. Debajo de puentes, en casas abandonadas, en asientos de transportes. Cualquier rincón es su cama.

Alejandro es de los pocos que se aventuran a dejar la Plaza de la República para ir en busca de trabajo.

-¿A qué te dedicas?

-Soy albañil.

Anuncia su oficio con orgullo. Ha conseguido trabajo. También de pintor.

-Me pagaron 300 pesos por pintar una casa.

-¿Es mucho o es poco?

-No sé, pero yo quiero trabajar.

Ha hecho amigos en el campamento. No olvida el dolor que sufrió en su familia, pero se la pasa bien con su nueva familia de migrantes.

Por mis hijos

Por Eduardo Rojas Galindo

Sus ojos han llorado mucho que ya no tiene lágrimas.

Emilia se distingue de las demás mujeres que están en el campamento migrante de la Plaza de la República.

Tiene 54 años. No busca una vida mejor en Estados Unidos, busca a sus tres hijos que dejaron Honduras hace tres años.

-¿Viaja sola?

-No, con mis hermanas en Cristo.

Sí viaja sola, pero en su peregrinar desde su país ha encontrado la amistad de otras mujeres que se apoyan mutuamente.

Tiene una misión muy clara y muchos retos que superar. Nadie le ha enseñado cómo buscar a sus hijos.Tampoco nadie le ha enseñado como cruzar las fronteras. Aprendió sola y cayendo en la maldad de polleros.

-¿Desde cuándo no sabe de sus hijos?

-Año y medio que no sé nada de ellos.

Los hijos se fueron a probar suerte a Estados Unidos. Dejaron la promesa que se comunicarían con frecuencia y así lo hacían, pero un día ya no recibían noticias.

-Mucho tiempo sin saber de sus hijos. ¿Podrían estar mu...

-No lo diga. Dígalo cuando sea verdad.

Se piensa lo peor, pero no hay certeza de que eso haya pasado. Mientras no se tenga confirmación de que haya sucedido, todavía hay esperanza de volverlos a ver.

-¿No tiene esposo?

-Se quedó en Honduras. Ya esta grande. No puede viajar y se quedó con mis otros tres hijos.

Tiene dos semanas en el campamento migrante. Come gracias a los donativos que dan las asociaciones civiles y religiosas y duermen en donde le den espacio.

-¿Cuánto tiempo se quedará en México?

-Todo lo que se pueda. Quiero saber de mi hijos.

El Gerente

Saúl estudió ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Desde joven trabajó para salir adelante. Sobresalió entre sus compañeros. Tuvo éxito en la vida laboral. Se casó joven y también joven se convirtió en papá. Trabajaba para darle lo mejor a su hijo.

-Mi niño estaba en una escuela privada. Habla inglés.

Es originario del municipio de Choloma, en el Departamento de Cortés. Es una región conocida por su industria maquiladora.

Por sus estudios, pudo encontrar trabajo en la empresa Sherman Williams, en donde escaló posiciones hasta afianzarse como un empleado modelo.

-¿Y qué pasó con tu trabajo?

-Un día la empresa cerró. Trasladaron todo a otro país.

Duró golpe a su economía, pero no se desanimó. Encontró trabajo en la empresa Burger King. Su trabajó fue recompensado con la gerencia que hizo que conociera más a Honduras porque viajó mucho por su nación.

La vida iba bien. Tenía auto, casa, trabajo. Pero tuvo la mala suerte de enfrentarse a los Mara Salvatrucha. Los denunció y fueron encarcelados.

-Un sábado estaba en un restaurante. Vi a uno de los pandilleros. Me di cuenta que los fines de semana los dejaban salir de la cárcel.

No fue necesario una amenaza verbal. La presencia del pandillero en el trabajo de Saúl fue la amenaza.

Todo cambió. Renunció a su trabajo, vendió su auto y junto con su esposa y su hijo huyeron de Honduras.

Ingresaron a México vía terrestre. Contrataron a un pollero que los llevó a Villahermosa y de ahí, vía aérea, se trasladaron a Monterrey.

Pero comenzaron los malos tratos. En Monterrey fueron hacinados en una bodega en donde había otros 700 migrantes.

El terror llegó. Fueron extorsionados por los polleros. Le pidieron 1,500 dólares por su liberación y la de su familia.

-De dónde iba a sacar 1,500 dólares. Me dejaron hablarle a un familiar mío para que pagara el rescate.

Era un espacio muy pequeño. Solo había una comida al día que consistía de huevo y tortillas.

Pero pagó por su libertad. Lo llevaron a la ciudad de Camargo en donde fue abandonado por los "coyotes".

De Camargo peregrinó a Reynosa y desde hace tres semanas vive en el campamento de la Plaza de la República.

-¿Y ahora qué vas a hacer?

-Esperar, sólo me queda esperar que nos dejen pasar a Estados Unidos.

Junto a él esta su hijo, quien se entretiene con un juego de mesa. Saúl ve a su hijo y trata que se la pase lo mejor posible.

Su hijo es la motivación de continuar hacia Estados Unidos. Le explica que es lo que esta pasando, por qué dejaron su país y por qué tienen que soportar ser migrante.

-Mi hijo se quiere regresar a Honduras. No le gusta lo que hemos vivido. Pero lo estamos viviendo para que él este mejor.

El Quinceañero

-¿Qué haces Ever?

-Na, relajado.

Ever Daniel es un joven de 15 años. Es hondureño. Tenía una vida en su país. Iba a la escuela. Pensaba en estudiar. Quería tener un buen trabajo.

-¿Qué haces en Reynosa?

-Huyendo de la "Mara"

En el campamento migrante instalado en la Plaza de la República hay unos jóvenes que tienen una situación complicada. Son muy grandes para ser tratados como niños y son muy chicos para ser tratados como adultos.

Ya comprenden que es la migración y la discriminación. Entienden que su edad avanza y que disminuyen sus posibilidades para ser candidatos para recibir asilo en Estados Unidos.

Ever recuerda todo: su país, su ciudad, los amigos, la escuela. También recuerda el día que su familia fue amenazada de muerte por la Mara Salvatrucha, la despiadada pandilla.

Recuerda la conversación con su madre y la decisión de huir de Honduras, cruzar vía terrestre a Guatemala y luego ingresar a México por la ciudad fronteriza de Tapachuala, Chiapas.

Decidieron no contratar un "coyote" que los llevara de la frontera sur a la frontera norte. Abordaron autobuses de las líneas comerciales y emprendieron un viaje con el propósito de cruzar hacia Estados Unidos. Viaja acompañado de su madre, que tiene 35 años.

-¿Y tu papá?

-Nos abandonó cuando era niño.

En la Plaza de la República, Ever convive con otros jóvenes. Sus platicas deberían ser las de un adolescente común, pero no, sus conversaciones son de qué van a comer, quiénes les podrán ayudar y estar al pendiente de si serán llevados a un albergue.

Pierde su tiempo sentado una banca, luego de pie, después camina alrededor de la Plaza. Tiene mucho tiempo libre que trata de ocuparlo en algo porque esperar desespera.

-¿Ya hiciste amigos?

-Sí, algunos, aquí mismo en la Plaza.

Junto a él pasan unas adolescentes migrantes. Su mirada va con ellas.

-¿Y ya tienes novia?

-Sí, y es mexicana.

-¿Cómo la conociste?

-Vino a dejarnos comida.

Ya tiene más de un mes viviendo en la Plaza de la República. Duerme dentro de una casa de campaña que la comparte con su madre y otras 8 personas más.