Héroes del fracaso

Holbrooke falleció a los 69 años en 2010, y Burns, de 63, ahora jubilado, preside el Carnegie Endowment for International Peace. El primero fue embajador en Alemania y en Naciones Unidas, enviado especial a numerosos conflictos, especialmente a los Balcanes, y murió cuando todavía era el enviado presidencial a Pakistán y Afganistán. El segundo fue embajador en Moscú y en Amán. Ambos llegaron hasta lo más alto del escalafón del Departamento de Estado. Holbrooke fue subsecretario de Estado para Asia y Pacífico, y ­Burns, subsecretario de Asuntos Políticos primero, con George W. Bush, y luego número dos del departamento, con Obama. Entre ambos libros transcurre la entera historia diplomática de Estados Unidos desde la guerra de Vietnam hasta la calamidad trumpista.

Burns fue el negociador secreto del acuerdo nuclear con Irán, adoptado en 2015 por Obama y desmantelado en 2018 por Trump

Las historias que acompañan estas brillantes trayectorias no son tan solo las de un declive del liderazgo internacional de Estados Unidos, sino también de su fracaso personal en sus aspiraciones políticas. Ambos se formaron en la estela y en la emulación de los nombres legendarios de la diplomacia estadounidense, desde George Kennan y George Marshall hasta Henry Kissinger y Jim Baker, a la que se deben los 70 años de orden internacional dirigido desde la ribera del Potomac. Y ambos fueron candidatos en algún momento a la Secretaría de Estado, especialmente Holbrooke, que solo sirvió a presidentes demócratas y aspiró a la dirección de la diplomacia con Bill Clinton, pero le ganaron la mano primero Warren Christopher y luego Madeleine Albright.

Las derrotas de Al Gore y de John Kerry ante Bush en 2000 y en 2004 dejaron a Holbrooke sin la oportunidad de jugar su baza. Y sus pretensiones se ahogaron en la mala relación con Barack Obama, que no podía soportarle e incluso le puenteaba como enviado especial a Afganistán y Pakistán. Si estuviera vivo, tampoco podría aspirar a entenderse con Joe Biden en caso de que este alcance la presidencia.

No hay tantas frustraciones en la carrera de Burns, más profesional y alejada de las conspiraciones de Washington. Pero también es alguien que pudo ser y no ha sido: en su caso, si Hillary Clinton y no Trump hubiera alcanzado la presidencia. No puede decirse todavía no fue, porque nada está escrito sobre la elección presidencial de 2020.

La pregunta de Vargas Llosa —"¿En qué momento se perdió el Perú?"— también vale para Estados Unidos.

y de sus élites.