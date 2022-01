Henry James, el despiadado

Sí, lo había frecuentado antes aún de que lo confundieran con algún director de cine o millonario taciturno. Le he seguido con asombro y durante muchas horas, porque engancha más que muchas drogas sintéticas y, desde luego, gracias a excelentes traducciones al castellano que nunca he olvidado. La que he disfrutado más, esta vez, es del excelente y nunca cobarde Guillermo Lorenzo.

La reedición es de Alba Clásica. Siempre encuentro en alguna estantería de mi casa el libro del mes; ése es el sentido de esta columna. Suelo ocuparme de autores añejos como el buen vino y que tengo al alcance de la mano. Esta vez, como soy una bocazas, me precipité a responder, entusiasmada, que sí, que lo tenía. Busqué tranquilamente y no lo encontré. Y así, me dirigí a una librería cercana a casa, que ostenta el inapelable nombre de Lee. Y allí estaba el flamante librito, Los periódicos, llamándome desde su cubierta en tonos vagamente acaramelados.

Nada menos que una reproducción de una obra de Degas, titulada Una oficina de algodón en Nueva Orleans y datada en 1877. Es un cuadro apaciguador y al mismo tiempo inquietante. Hombres no estrictamente limpios, ni entregados al trabajo, zascandilean entre montañas de un tejido, (algodón, deducimos), que no podría nunca convertirse en papel, mientras una figura central se interesa por un periódico de aspecto lacio, emborronado con tinta.

En cualquier caso, la atmósfera es demasiado íntima, reconcentrada, ajena al espectador. Lo compré inmediatamente —y hace mucho que no compro libros— y puesto que siempre tengo suerte, al leer el prólogo, también de Gonzalo Lorenzo, fui obsequiada con una cita en inglés, bien escogida y muy divertida, de la que siempre ha sido mi obra favorita de James, Lo que Maisie sabía. Eso me animó con la lectura de un libro al que no había prestado la necesaria atención. Primero me di cuenta, astuto Henry, de que el libro se titulaba Los periódicos y no Los periodistas. En realidad, la trama, minuciosa, loca y a veces asfixiante, no atañe a sus personajes, sólo a la "empresa". James se ocupa, como siempre, de sus personajes con ritmo pausado y moral de ajedrecista, hasta con escandalosa paciencia. Cada detalle de su fisonomía o de su atuendo, de su jerga provinciana o de su triste gusto para elegir un local elegante, es expuesto sin la menor consideración.

¿A qué está jugando? Parecería que su pluma les lame el cuello, y luego despliega una ancha sonrisa. No es a la pareja de Maud y Howard a los que protege y destroza a ritmo incansable, sino a algo más general y vago, dañino e inapelable, que podríamos, por extensión, llamar "actualidad". Y eso es lo que verdaderamente busca. Como si el telón de fondo fuera esa pareja lastimosa y la trama verdadera una "situación" que va cambiando y dejando cadáveres a su paso. La chica ambiciosa y ya desgastada por un triunfo que no le llega, apéndice del muchacho felino y ansioso que la escolta, no es la protagonista de este cuento moderno, como tampoco lo es él. Es la ambición descarada de los tiempos, el triunfo de la nada invisible; la organizada sociedad, ávida de chismes. Ellos solos son los siniestros protagonistas del relato. Y nunca logran escapan a la pluma afiladísima de un escritor que se ganó la vida y el honor escribiendo, aquilatando sonidos, encajando palabras.

Sí, ese fue Henry James. Me encanta tamborilear su nombre en el teclado. Me sacude la pereza invernal y me asalta su media sonrisa en plena digestión de unos malhadados turrones. Y, por favor, no busquéis culpables humanos en este corto relato. Aquí sólo se la juegan las palabras. ¿O no? Justamente eso era el primer signo de marca de este americano de sangre irlandesa, que acabó viviendo en Londres y tuvo la gallardía de abdicar de su nacionalidad estadounidense cuando comprendió que sus paisanos, durante la Segunda Guerra Mundial, no socorrerían a sus aliados europeos. O, mejor dicho, solamente movieron el culo muy tarde, un poquitín despacio, cuando el ataque a la flota americana en Pearl Harbour los dejó sin aliento.

Acabaré con una broma. Ayer mismo, mientras me debatía con Los periódicos, Lola Alcántara, profesora de Didáctica en la Universidad de Málaga hasta hace unos años, y mi primera amiga de infancia en el colegio laico Estilo, de niños y niñas, me contaba cosas acerca de su nieto Pablo. Pasó a instruirme sobre María Montessori, la primera neuróloga en Italia a principios del siglo XX, cuyos conocidos estudios sobre la infancia revolucionaron la educación infantil. Ella es también la primera que nos habla de la "explosión lectora", entendida como el momento en el cual el niño se hace consciente del mecanismo de la lectura. Suele darse hacia los cinco años.

Las carcajadas de Lola se mezclaron con las mías cuando, casi al unísono, coincidimos en que a James la explosión lectora debió de pillarle en la cuna.

Biografía

Fue un escritor y crítico literario estadounidense, nacionalizado británico, reconocido como una figura clave en la transición del realismo al modernismo anglosajón, cuyas novelas y relatos están basados en la técnica del punto de vista, que permite el análisis psicológico de los personajes desde su interior. Fue hermano menor del psicólogo y filósofo William James, fundador de la escuela funcionalista.

Como escritor se considera a James como una de las grandes figuras de la literatura transatlántica. Sus obras están basadas frecuentemente en la yuxtaposición de personajes del Viejo Mundo, artístico, corruptor y seductor y el Nuevo Mundo, donde la gente es a menudo sincera y abierta, si bien sus matices y variaciones son múltiples.

En sus obras prefiere el drama interno y psicológico, y es un tema habitual suyo la alienación. Sus primeros trabajos son considerados realistas, pero de hecho durante su larga carrera literaria mantuvo un gran interés en una variedad de movimientos artísticos. Sus obras se han adaptado al cine muchas veces por directores tales como William Wyler (La heredera, adaptación de la novela Washington Square), Jack Clayton (Suspense), o James Ivory (Las bostonianas, La copa dorada). El estilo tardío de James está frecuentemente marcado por oraciones muy largas y digresivas y pasajes muy descriptivos que posponen el verbo por un espacio mayor de lo normal. El estilo de James parece cambiar durante su vida de un estilo sencillo y claro a uno más lánguido ulteriormente, y sus biógrafos dan cuenta de un cambio de estilo que ocurrió aproximadamente cuando James comenzó a utilizar un copista.

Henry James padecía un tartamudeo atenuado. Lo consiguió superar al desarrollar el hábito de hablar muy despacio y prudentemente. Ya que creía que la buena literatura debía parecerse a la conversación de un hombre inteligente, el proceso de dictado de sus trabajos puede, quizás, ser la razón para un cambio en su estilo de oraciones directas a oraciones conversacionales. La prosa resultante es a veces barroca. (Su amiga y discípula Edith Wharton, quien lo admiraba mucho, admitió que había algunos pasajes en sus obras que eran incomprensibles). Sus relatos más breves, como Los papeles de Aspern (The Aspern Papers) y Otra vuelta de tuerca (The Turn of the Screw), se consideran más accesibles que sus novelas más largas. La tendencia analítica en sus obras está muy marcada. Es posible interpretar muchas de sus historias como experimentos psicológicos. Retrato de una dama (The Portrait of a Lady) puede verse como un experimento para comprobar qué pasa cuando una joven idealista se hace rica repentinamente; por otro lado, se ha sugerido que el argumento se inspiró en la teoría de selección natural de Charles Darwin. La novela Otra vuelta de tuerca es una historia de fantasmas que trata del impacto psicológico sobre una joven institutriz soltera (y posiblemente reprimida sexualmente) quien se tropieza con una aventura amorosa en curso, complicada por el hecho de que los amantes están muertos. La obsesión (posiblemente sexual) de la institutriz con el tío de los niños a los que ha de educar, así como la sugerencia de que los niños han sido expuestos a algún tipo de conducta sexual por los amantes fallecidos, y la falta de una narración objetiva, hacen dudar al lector de la veracidad de la interpretación (una interpretación que no se da de manera explícita) que la institutriz hace de los eventos; la propia veracidad de los fantasmas se puede poner en duda. La historia originalmente se interpretó como un simple cuento de fantasmas, pero la lectura entre líneas ofrece una interpretación freudiana, o al menos psicológica, de la narración.