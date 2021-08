Graciela Iturbide: soñar para atrapar la vida

El sueño se convierte en imagen real en la obra de la artista latinoamericana: "Mis sueños tienen mucho que ver con mi vida, como mi vida tiene que ver con mis sueños", dice. De igual manera, Manos poderosas de Juchitán, la fotografía elegida, es fruto de otro sueño, el de las mujeres de Juchitán. En la imagen, una abuela posa junto a su nieta. Sus caras parcialmente cubiertas por lo que parecen una manos talladas en madera sobre un pedestal. "Las llaman manos santas o manos poderosas", cuenta la artista. "La primera vez que las vi fue en una vivienda de Juchitán. Allí me contaron que cuando las mujeres sueñan con ellas salen en su búsqueda. Las encuentran en los árboles; son fruto del mundo natural. Crecen casi de forma perfecta, aunque a veces sea necesario pulirlas. El sueño se ha cumplido y las mujeres regresan felices a sus hogares, donde las manos pasan a ser un objeto de culto, venerado con flores como si fueran dioses. Se trata de una antigua tradición que no muchos conocen y solo tiene lugar en Tehuantepec. Las soñaron, las encontraron y ahora las adoran en sus altares".

La imagen parece resumir la temática que configura la obra de la fotógrafa latinoamericana: su carga simbólica, la alusión al mundo onírico, la presencia femenina y la exaltación de la tradición vernacular e indígena. "Mis fotografías surgen de forma espontánea, pero cuando encuentro algún simbolismo, lo hago resaltar", señala. "No es premeditado, simplemente aparece. El símbolo, la imaginación y lo sueños tienen mucho que ver con la vida de un fotógrafo. Como decía Brassaï: ´No se puede atrapar la vida a través del realismo o del naturalismo, únicamente lo hacemos por mediación de los sueños, los símbolos o la imaginación´. La vida se enriquece con los sueños. Yo tengo sueños premonitorios. Una vez soñé que un hombre estaba sembrando y mientras excavaba salían pájaros y más pájaros. En mi sueño me repetía a mi misma: ´Sembraré pájaros´. Tiempo más tarde, en Nayarit, me encontré con un señor rodeado de aves y pensé: ¡claro, esto lo soñé!". El disparo compuso una de sus imágenes más conocidas, El señor de los pájaros.

La realidad y la fantasía, lo documental y la fábula, se funden en la obra de Iturbide. Los extremos antagónicos y yuxtaposiciones entre los que transcurre la vida en México alimentan su imaginario. Un repertorio frecuentemente asociado con el surrealismo y el realismo mágico. Algo con lo que no se siente conforme, reacia a cualquier etiqueta. Trabajó como asistente de Manuel Álvarez Bravo, el fotógrafo con más renombre en América Latina, a quien André Breton encargó la portada del catálogo de una exposición surrealista en París. "Me enseñó a ver la vida de forma distinta. Me recomendaba libros y escuchábamos opera por las tardes", recuerda la artista. "Decía que para aprender fotografía había que ver mucha pintura. Me hizo conocer mi país. Fue una influencia decisiva en mi vida. Curiosamente, tenía la misma sensibilidad que Toledo; ambos callados y austeros".

El presente y el más allá forman parte de su proceso creativo. Cuenta que en los inicios de su trayectoria artística perdió a una hija de seis años. Le dio entonces "por fotografiar obsesivamente a los angelitos; bebés muertos ataviados con trajes blancos que llevan a enterrar en pequeños ataúdes cubiertos de flores. Hasta que un día, camino del cementerio de Guanajuato, siguiendo el cortejo de un niño, vi el cuerpo de un hombre en el suelo. Estaba muerto. Era mitad carne, mitad calavera. Lo fotografié pensando que era un sueño. Después vi miles y miles de pájaros en el cielo, los que seguramente picotearon la cara de aquel señor.

