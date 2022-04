Fomentar la lectura en la crisis lectora de la adolescencia

La tesis que defiende en su libro Paulo Cosín es que es precisamente en esta etapa vital, la adolescencia, en la que se produce un alejamiento de los libros, cuando estos más pueden ayudar a los jóvenes lectores. "Hay muchos paraqué leer. Los principales son: para evadirnos, para crecer en sabiduría, para acceder al mundo emocional y para encontrar nuestro sentido de vida. El primero es el más popular y es el que más se asocia al placer de leer, pero somos seres socioemocionales y los personajes nos ayudan a comprender nuestro universo", reflexiona Cosín, que considera que todos los paraqué leer conducen al más importante: la lectura nos ayuda a conocer nuestra identidad y a comprender cómo se refleja esta a través de las acciones y de las decisiones que tomamos en nuestras vidas.

Por eso, sostiene, una campaña de animación a la lectura orientada solo al entretenimiento -o al placer del entretenimiento- "será siempre deficiente" en tanto que, en su opinión, deja fuera muchas virtudes de la lectura muy necesarias en la edad adolescente y juvenil. "Al final, a los adolescentes, para entretenerse, nos les falta precisamente oferta, así que la lectura, que además se está tomando como un acto individual, queda de lado", añade el editor, que considera que no se trata de que la lectura compita con otras ofertas de entretenimiento, sino de que sepa apoyarse en ellas. En ese sentido, pone el ejemplo del éxito de la serie Euphoria (HBO Max), cuya segunda temporada ha batidos récords de audiencia. "El primer paso es crear la motivación y esta no necesariamente llega a través de una lectura. Por ejemplo, el cine nos fascina y sabemos por los estudios de hábitos que las series animan a los adolescentes a leer. Debemos generar ambientes de diálogo, de debate, realizar proyectos de investigación que les lleven a manejar las preguntas, actividades sobre educación sexual y relaciones que les llevarán con facilidad a lecturas que también deberían ser dialogadas y compartidas", argumenta Cosín.

Incitar, excitar, divertir, alegrar

"Animar a leer es sinónimo de sentido común, lo que significa que no se trata de refugiarse o disculparse en grandes estrategias didácticas o pedagógicas, sino simplemente de ponerse en el lugar del que no está animado, dar actividad a lo inanimado, incitar, excitar, divertir, alegrar", puede leerse en la contraportada de Animación a la lectura: diez principios básicos. Le repito esos verbos finales a su autor, Juan José Lage. "Es cierto que no son los más utilizados, por desgracia. Predominan los docentes filólogos en lugar de los docentes animadores", reconoce.

Los jóvenes se quejan de las lecturas obligatorias de libros que, pese a su innegable importancia capital en la historia de la literatura, les resultan completamente ajenos. La mayoría de las veces, inaccesibles. "Hay compañeros que llegan a odiar la lectura. Dicen: ´No me gustan los libros´", afirmaba un estudiante de 16 años en un reportaje reciente. Juan José Lage no duda en citar al respecto unas palabras de la novelista Ana María Matute que también puede leerse en su libro, un volumen, por lo demás, lleno de citas de personajes relevantes a las que él vuelve una y otra vez: "Cuando les cae un buen profesor, hace lectores a montones. Pero si dan con uno que les obliga a leer El Buscón a los 10 años, huyen de la lectura. Eso lo que hace es asesinar las ganas de leer, y odiar los libros en lugar de amarlos y disfrutarlos".