Eva Perón leída desde la ropa. La política argentina es un icono del feminismo latinoamericano. Sobre la también actriz se ha escrito mucho a lo largo de los años, se han producido decenas de documentales y películas. A pesar de ello, muchos aspectos de su vida continúan siendo un misterio. Aunque su vida fue muy corta, murió a los 33 años, es uno de los personajes más importantes de la historia de Argentina.

El libro Evita frente al espejo: ensayos sobre moda, estilo y política en Eva Perón (Ampersand, 2023) reúne ensayos que recorren la figura de Perón a través de la moda escritos por algunos de los mayores especialistas argentinos en historia de la alta costura. "Para la oligarquía, Perón era una vulgar, arribista, no sabía vestirse, pero no era cierto, la ropa le permitió surfear los prejuicios de la clase social", ha explicado el editor y autor del libro, Marcelo Marino, en su presentación este lunes en la Casa América, en Madrid. Aunque la moda siempre fue una gran protagonista de su discurso político, hasta ahora nunca se había escrito con tanta profundidad al respecto. Muchos recuerdan todavía aquella frase que Perón le dijo a Franco durante su gira por Europa en 1947: "A los pobres les gusta verme linda. No quieren que los proteja una vieja mal vestida. Ellos sueñan conmigo y yo no puedo decepcionarlos".

La directora de Ediciones Ampersand, Ana Mosqueda, ha explicado en la presentación del libro que esta obra nació como un intento de comprender al personaje de Eva Perón en todas sus aristas, sin caer en frivolidades ni en partidismos, pero con la hipótesis subyacente del uso político que hizo de la moda. Para los autores, el reto más grande a la hora de empezar a escribir el libro fue definir qué formaba parte de la historia y dónde empezaba el mito que se había creado alrededor de la figura de Evita: "Nunca se había hablado tanto de la moda en el personaje", confiesa Marino.

La ropa siempre fue una parte importante en la historia de Perón, primero para superar los prejuicios de la clase social y después para escalar hasta convertirse en primera dama. Perón llegó a los 16 años a Buenos Aires para trabajar como actriz y modelo, y fue entonces cuando descubrió el poder de la moda. "Le permite transformarse, entiende su poder", asegura Marino. En esos primeros años, según relata el libro, Perón se apoyó en modistas, colaboradoras y asistentes que la ayudaron a crear su propio estilo.

Más adelante, en su carrera política la moda se volvió un instrumento político. Un gran ejemplo de esto fue la gira que hizo por Europa en 1947. Cuenta una de las autoras del libro, Laura Zambrini, que por cuestiones internas del Gobierno Peronista se decide que sea ella quien haga la gira: "Una mujer tan joven y bella como ella atrajo masas, y esto le dio mucha visibilidad. Fue realmente disruptivo para la época", asegura Zambrini.

Perón tuvo además la inteligencia de adaptarse a lo que vio. Europa vivía la pobreza de la posguerra y, cuando la primera dama argentina llega a Italia y ve el panorama, decide cambiar su estilismo para optar por un peinado en rodete. Allí, reza el libro, Perón conoce a todas las grandes casas de alta costura de Europa que después la buscan para trabajar con ella.

La primera dama argentina fue, entre otros, clienta de diseñadores como Christian Dior, Jacques Fath o el zapatero Salvatore Ferragamo. Su vida fue una compleja relación entre el discurso peronista y la construcción de su imagen pública: "La alta costura en su cuerpo adquiría un significado de resistencia en el poder. Las clases de la alta sociedad la veían como una mujer vulgar", afirma la autora.

Marino asegura que la vinculación de Eva Perón con el lujo fue visto por otra parte como una contradicción frente a su discurso social con los más necesitados: "No es fácil encontrar otro nombre que le haya dado a la alta costura este uso tan intensamente político y a la vez tan trascendente".

Se cree por otra parte que los cambios de vestuario de Eva Perón estaban estudiados y eran acordes con las actividades que marcaba la agenda. En España, sorprendió mucho cuando en mitad de la calurosa primavera se presentó con un abrigo de piel en uno de sus multitudinarios eventos. Para Marino esto fue un acto brillante: "La moda es romper esquemas, y ella quería hacerlo en Madrid". Para sus detractores fue un error ante la situación precaria que vivía España después de la Segunda Guerra Mundial. Nunca llueve a gusto de todos, ni siquiera tratándose de Evita.