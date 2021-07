¿Es Debussy el mayor precursor de la música del siglo XX?

Tenemos que agradecer a Stephen Walsh (Chipping Norton, Oxfordshire, 1942) su arrojo y su entusiasmo por la figura de Claude Debussy. Pero en la misma medida, debemos criticarlo. En la biografía sobre el músico que acaba de publicar Acantilado, Debussy, un pintor de sonidos, el musicólogo, crítico y catedrático emérito de la Universidad de Cardiff lanza ya desde el primer párrafo una declaración de intenciones demasiado arriesgada: “El mismísimo Big Bang tuvo sus causas. No obstante, si queremos sostener, como ya han hecho otros autores, que la música del siglo XX inició su andadura con Achille-Claude Debussy, no resulta absurdo afirmar que todo empezó en el campo de prisioneros de Satory, al sur de Versalles, a finales de 1871”.

No resultaría absurdo si pudiera efectivamente llegar a probarlo. Pero a lo largo de las más de 400 páginas de su trabajo, no sólo no lo consigue, sino que, en su empeño por reafirmarlo, utiliza demasiados argumentos que se le vuelven en contra y abre caminos sugerentes que decide no transitar.