Epidemias: ¿qué podemos aprender de la antigua Roma?

La peste se encontraba sellada dentro de una urna de oro en un templo de Babilonia. Un soldado romano que saqueaba el templo abrió aquella urna y la infección viajó a Occidente con el ejército en su retirada. Ese fue el origen de la gran peste antonina (c. 165-180 d. C.) conforme al relato de un autor latino.

Las epidemias no eran algo desconocido, ni mucho menos, para el mundo antiguo. Se calcula que se producía un brote serio en algún lugar del área del Mediterráneo cada 10 o 20 años. Dos de esos brotes fueron especialmente severos: la peste antonina y otro brote que se produjo unos 70 años después (c. 251-266 d. C.), según la descripción del autor cristiano Cipriano. Algunos comentaristas modernos afirman que estos dos brotes provocaron la caída del Imperio Romano. Ante el coronavirus, merece la pena preguntarse si hay algo que podamos aprender de la experiencia de los romanos.